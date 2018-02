Έκρηξη στη Φιλαδέλφεια- Αναφορές για τραυματίες (vids)

Έκρηξη σημειώθηκε στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ μετά τον αγώνα Super Bowl 2018, ενώ υπάρχου αναφορές για τραυματίες.

Σύμφωνα με το RT ξέσπασαν βίαιοι εορτασμοί μετά τη νίκη των Philadelphia Eagles έναντι της New England Patriots στο Super Bowl του 2018.

Σύμφωνα με την express.co.uk αστυνομικοί και πολίτες έχουν τραυματιστεί, ενώ στην πόλη έχει προκληθεί χάος.

Συμπλοκές, φωτιές, εκρήξεις και ισχυρή αστυνομική δύναμη αποτελεί το σκηνικό με τον αριθμό τραυματιών να είναι άγνωστος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στους δρόμους υπάρχουν περίπου 100 χιλιάδες οπαδοί.

Police on Scanner: Loud explosion heard in the area of 22/Walnut in the 9th District #PhillyScanner #SBLII #Philadelphia #PhiladelphiaPoliceScanner — Patrick T. Fallon (@pfal) February 5, 2018

i just watched three people jump off the ritz on broad street i love this city pic.twitter.com/VD3cEbBcBt — paprika (@ejpalandro) February 5, 2018