Βαν έπεσε σε πεζούς στη Σανγκάη - 18 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στη Σαγκάη όταν ένα βαν έπεσε πάνω σε πεζούς έξω από ένα καφέ.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, τρεις εκ των οποίων πιο σοβαρά.

Τα αίτια του ατυχήματος που σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της κεντρικής Σαγκάης διερευνώνται με τις φωτογραφίες να δείχνουν το βαν να έχει πιάσει φωτιά.

Αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν ότι μέσα στο βαν υπήρχαν φιάλες αερίου με άλλους να προσθέτουν ότι μέσα από το όχημα απεγκλώβισαν έξι άτομα.

#BREAKING: A car plowed into pedestrians in downtown Shanghai Friday morning, leaving 18 hospitalized, 3 of them severely injured, local authorities say. Cause is still under investigation. pic.twitter.com/jhTaIYWFnd