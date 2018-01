Πυροβολισμοί στο Μανχάταν - Τρεις τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο του Μανχάταν, μετά από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με το Breaking 911, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην 31η οδό μεταξύ της 5ης και 6ης λεωφόρου στο Μανχάταν.

Πληροφορίες του WNBC, αναφέρουν ότι το περιστατικό οφείλεται σε διαπληκτισμό και διαφωνία ενώ ο δράστης δεν έχει συλληφθεί ακόμη.

Από το εν λόγω περιστατικό, έχουν τραυματιστεί 3 άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Bellevue.

