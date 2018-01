2 νεκροί, δεκάδες τραυματίες σε φωτιά σε ξενοδοχείο σε Πράγα

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε μια φωτιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Πράγας σήμερα, γνωστοποίησε ένα στέλεχος των υπηρεσιών διάσωσης που μίλησε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ, οι τραυματίες ανέρχονται στους 40 ενώ υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.

Η φωτιά σύμφωνα με την Mirror ξέσπασε στο τετράστερο ξενοδοχείο Eurostars David, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά μέσα σε 40 λεπτά, ωστόσο οι καπνοί κατέκλυσαν το κτίριο.

Αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση εκκένωσης και πλέον προτεραιόττηα των πυροσβεστών είναι να εξακριβώσουν, εάν υπάρχουν τυχόν εγκλωβισμένοι μέσα στο ξενοδοχείο, μία επιχείρηση η οποία λέγεται ότι θα διαρκέσει όλη τη νύχτα.

Στέλεχος της υπηρεσίας διάσωσης δήλωσε τι η φωτιά έχει στοιχίσει μέχρι στιγμής τη ζωή δύο ανθρώπων, ωστόσο εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί.

Ένας πυροσβέστης ανέφερε από την πλευρά του ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στο ισόγειο και ο καπνός επεκτάθηκε σε ολόκληρο το κτίριο. Τουλάχιστον 16 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται δύο πυροσβέστες.

Η αιτία της πυρκαγιάς είναι άγνωστη μέχρι αυτή την ώρα.

40 zraněných při požáru hotelu v centru Prahy. / 40 injured after fire in hotel in Prague. https://t.co/Xd8m52O0Cd

2 dead, 8 injured (4 seriously) after fire in Hotel Eurostars David in #Prague, #CzechRepublic + 2 firefighters injured. / Source: Prague Ambulance + Fire dpt pic.twitter.com/7FzKOoIAtY