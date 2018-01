Σε εξέλιξη επίθεση ενόπλων σε ξενοδοχείο της Καμπούλ

Τουλάχιστον 4 ένοπλοι εισέβαλαν στο ξενοδοχείο Intercontinental στην Καμπούλ και άνοιξαν πυρ εναντίον πελατών σήμερα, έγινε γνωστό από πηγή των υπηρεσιών πληροφοριών του Αφγανιστάν που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ λίγη ώρα αργότερα τις αναφορές επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Εσωτερικών στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Η πηγή από τις μυστικές υπηρεσίες δεν διευκρίνισε εάν υπάρχουν θύματα, τόνισε ωστόσο ότι «η επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη».

Σύμφωνα με το RT ομάδα 3 ή 4 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους βομβιστές αυτοκτονίας, κτύπησαν το ξενοδοχείο και αντάλλαξαν πυρά με τους φύλακες.

Οι δράστες έχουν πάρει αιχμαλώτους, σύμφωνα με το Tolo News που επικαλείται αστυνομική πηγή της Καμπούλ.

Επίσης, όπως αναφέρει το RT, μπήκαν από την κουζίνα και κινήθηκαν προς τα δωμάτια 104 και 105.

#AFG Afghan Special Forces from CRU in the area and we are dealing with a very complex situation, an Afghan commander with Special Forces tells me.