Selfie studios:Η νέα μορφή διασκέδασης για τους Κινέζους

Σε ένα δωμάτιο εξοπλισμένο με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή και ειδικό φωτισμό, γυναίκες και άνδρες επιλέγουν κοστούμια, σκηνικά αντικείμενα και αξεσουάρ και στη συνέχεια στήνονται μπροστά στο φακό. Με μία διαφορά όμως: τραβούν φωτογραφίες με πρωταγωνιστές τους ίδιους και με τη βοήθεια απλά ενός τηλεχειριστηρίου και όχι ενός φωτογράφου.

Το στούντιο για φωτογραφίες selfie έχει πλέον αναχθεί σε νέα μορφή διασκέδασης για τους Κινέζους.

Σε ένα selfie studio στη Σενγιάνγκ, πρωτεύουσα της βορειοανατολικής επαρχίας Λιανονίνγκ, η Γουάνγκ Σίτζια τραβά φωτογραφίες της ίδιας και του φίλου της. «Είναι ένας νέος τρόπος για να γιορτάσουμε την πέμπτη επέτειο της σχέσης μας», λέει η Γουάνγκ, που εργάζεται σε μια εταιρία ακινήτων. Ξόδεψε περίπου 150 γιουάν (περίπου 23 δολάρια) για να κλείσει για μία ώρα το στούντιο, το οποίο προσφέρει διαφορετικά σκηνικά, αντικείμενα και αξεσουάρ.

«Είμαι η ίδια φωτογράφος του εαυτού μου και μοντέλο. Το στούντιο μου δίνει τη δύναμη και την ελευθερία να ελέγχω τις δικές μου φωτογραφίες», δηλώνει η Γουάνγκ.Τραβά πάνω από 200 φωτογραφίες μέσα σε μια ώρα και τις παίρνει όλες μαζί της χρησιμοποιώντας απλά ένα USB.

Οι φωτογραφίες selfie είναι πολύ δημοφιλείς στην Κίνα, καθώς οι υπηρεσίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθιστούν εύκολη τη λήψη και την ανάρτησή τους. Το selfie studio γεννήθηκε ως τάση στην Ασία γύρω στο 2014 και έκτοτε δεκάδες τέτοιες επιχειρήσεις έχουν ανοίξει την Κίνα, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊλάνδη. Υπάρχουν πλέον και σε μικρότερες πόλεις, καθώς οι χρήστες δεν αρκούνται πλέον στο να τραβούν απλά φωτογραφίες με τα κινητά τους τηλέφωνα. Χρειάζονται μεγαλύτερη ποικιλία στα πορτρέτα που μπορούν να τραβήξουν και αυτό ακριβώς είναι που τους προσφέρουν τα selfie studios.

Δεν είναι ακόμα γνωστό πόσα τέτοια στούντιο υπάρχουν στη χώρα. Μια γρήγορη, ωστόσο, αναζήτηση στο dianping.com, τον βασικό διαδικτυακό οδηγό καταναλωτών στην Κίνα, εντοπίζει οκτώ τέτοιες επιχειρήσεις στην Σενγιάνγκ και δεκάδες άλλες στο Πεκίνο και τη Σανγκάη.

«Αφού επισκέφθηκα ένα selfie studio, αποφάσισα να ανοίξω και το δικό μου», δήλωσε η Λιου Να, από την Σενγιάνγκ. Η Λιου συχνά αλλάζει τη θεματολογία των δωματίων που προσφέρει, τα κοστούμια και τα σκηνικά αντικείμενα προκειμένου το στούντιό της να παραμένει ανταγωνιστικό. «Δεν ενοχλώ τους πελάτες εκτός κι αν χρειάζεται κάποια ρύθμιση η φωτογραφική μήχανη ή ο φωτισμός. Νομίζω ότι γι’ αυτό τους αρέσουν αυτά τα στούντιο», δήλωσε η Λιου.

Ο Γουάνγκ Τζινσάν, καθηγητής στο Inner Mongolia University of Finance and Economics, συμφωνεί. «Τα selfie studios δίνουν στους πελάτες μια ευκαιρία να τραβήξουν φωτογραφίες τους όταν είναι μόνοι τους. Μπορούν να εκφραστούν με φυσικότητα και να μην είναι συγκρατημένοι».

Ο Πιάο Γκουανγκσίνγκ, κοινωνιολόγος στο Minzu University of China, αποδίδει τη δημοτικότητα των selfies στην αλλαγή των καταναλωτικών τάσεων των Κινέζων και τη στροφή τους από τα υλικά αγαθά στη διασκέδαση και την αναψυχή. «Οι selfies, ως ένα ιδιαίτερο προσωποποιημένο συμβολο, καλύπτουν τις ψυχολογικές ανάγκες των ανθρώπων για επίδειξη της εμφάνισης και της προσωπικότητάς τους», δηλώνει ο Τζάο Χουιγίνγκ, ερευνητής στο Liaoning Normal University. «Για τους φίλους των selfie, μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις».

Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ