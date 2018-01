Συναγερμός στο Λονδίνο - Ξέσπασε φωτιά σε εργοστάσιο βαφής

Μεγάλη φωτιά, ξέσπασε σε εργοστάσιο βαφής στο Λονδίνο, λίγο μετά τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το Breaking 911, οι φλόγες τύλιξαν ολάκαιρο το κτίριο.

Αυτόπτης μάρτυρας, ανέφερε ότι η φωτιά ήταν ορατή από μακρινό σημείο.

Στη σκηνή έσπευσαν άμεσα,15 πυροσβεστικά οχήματα καθώς και η τοπική αστυνομία, η οποία κάλεσε τους πολίτες ν'αποφύγουν την εν λόγω περιοχή.

