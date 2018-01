Πυρκαγιά στον Trump Tower- Στο σημείο πυροσβεστική (videos)

Πυρκαγιά ξέσπασε στον Trump Tower στο Μανχάταν.

Σύμφωνα με το RT, η πυροσβεστική ανταποκρίθηκε για πυρκαγιά στον Trump Tower. Σύμφωνα με το Fox News, πάνω από 120 πυροσβέστες έφτασαν στην σκηνή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά ούτε και εκκένωση του κτιρίου.

Ο Πρόεδρος δεν ήταν στον κτίριο, αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα.

Βίντεο από τη σκηνή, δείχνει μικρή φωτιά να μαίνεται από τον ουρανοξύστη, ενώ οι πυροσβέστες βρίσκονται στην κορυφή του.

Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο από πού ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP