Φωτιά ξέσπασε στο σπίτι της Hillary και του Bill Clinton

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δωμάτιο της οικίας της Hillary και του Bill Clinton στην περιοχή Chappaqua.

Σύμφωνα με την DailyMail, πυροσβεστική δύναμη έσπευσε στη σκηνή και η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, χωρίς να δίνονται όμως περισσότερες πληροφορίες από την Αστυνομία.

Η φωτιά άρχισε από τον δεύτερο όροφο του σπιτιού που συνδέεται με τη σοφίτα.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το εάν το ζέυγος ήταν μέσα στην οικία την ώρα της πυρκαγιάς. Πάντως, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Firefighters rush to the home of Hillary and Bill Clinton after blaze breaks out in bedroom https://t.co/0aUS7KZSmD pic.twitter.com/w8vvQtXbpm