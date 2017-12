«Έπεσε» το Whatsapp εν μέσω των εορτασμών για το Νέο Έτος

Η εφαρμογή Whatsapp “έπεσε” για σε πολλές χώρες της Ευρώπης, στις ΗΠΑ και τη λατινική Αμερική αλλά και σε άλλες περιοχές του πλανήτη εν μέσω των εορτασμών για το Νέο έτος.

Σύμφωνα με το RT, τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Iνδία.

#WhatsAppDown

This is how #WhatsApp entered into 2018.