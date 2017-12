Πυροβολισμοί σε mall των ΗΠΑ - Νεκροί και τραυματίες (pic)

Συναγερμός σήμανε σε εστιατόριο εμπορικού κέντρου στο Memphis των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένοπλοι εισέβαλαν στο εστιατόριο του εμπορικού κέντρου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τρία άτομα και να τραυματιστούν αρκετοί άλλοι.

Πάντως, η Αστυνομία έχει συλλάβει τέσσερα άτομα και απέκλεισαν την σκηνή.

