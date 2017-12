Συναγερμός στο Λονδίνο-Πληροφορίες για πυροβολισμούς

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, εκατοντάδες καταναλωτές, που βρίσκονταν στα μαγαζιά, να τρέχουν ουρλιάζοντας, έπειτα από αναφορές για ένα «περιστατικό» πυροβολισμών.

Σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς με τις αρχές να σπεύδουν στο σημείο. Από τον πανικό που προκλήθηκε μια γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά.

Η ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας

Η αστυνομία κλήθηκε μετά από αναφορές για πυροβολισμούς που ακούστηκαν στην Oxford Street. Τοπικοί και ένοπλοι αστυνομικοί βρέθηκαν στον σημείο. Δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει πως υπάρχουν πυροβολισμοί ή οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια. Μια γυναίκα έχει τραυματιστεί ελαφρά λόγω πτώσης. Η αστυνομία παραμένει στο σημείο.

Local officers and armed officers are on scene in Oxford Street, W1. They responded to reports of shots heard. Nothing to indicate shots fired. One woman with non-life threatening injuries as a result of a fall.