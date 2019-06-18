Τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τις εθνικές εκλογές
«Η ριζική ανανέωση της Νέας Δημοκρατίας που είχε υποσχεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης γίνεται πράξη με τη σημερινή (18/6) ανακοίνωση των 419 υποψηφίων βουλευτών της, οι οποίοι θα διεκδικήσουν μια θέση στη νέα βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου», αναφέρει το δελτίο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας για την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων του κόμματος.
Σύμφωνα με το κόμμα της Πειραιώς, έξι στους δέκα υποψηφίους είναι νέα πρόσωπα που δεν έχουν ποτέ στο παρελθόν εμπλακεί στην κεντρική πολιτική σκηνή και θα είναι η πρώτη φορά που θα διεκδικήσουν την ψήφο των Ελλήνων σε εθνικές εκλογές, ενώ υπογραμμίζεται ότι «αν εξαιρεθούν οι 78 σημερινοί βουλευτές της ΝΔ που διεκδικούν την επανεκλογή τους, από τους 341 «υπολοίπους» υποψηφίους, οι 243 -δηλαδή το 72%- δεν είχε ποτέ στο παρελθόν διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών για το εθνικό κοινοβούλιο».
Όπως αναφέρεται, 43 υποψήφιοι προέρχονται από το Μητρώο Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τονίζεται ότι 139 από τους υποψηφίους είναι κάτω των 45 ετών, 67 εξ αυτών ανήκουν στην γενιά των 30άρηδων, 12 έχουν γεννηθεί στην δεκαετία του ’90, με τον μέσο όρο ηλικίας όλων των υποψηφίων, τα 49 έτη.
Όπως αναφέρει η Πειραιώς, «η ΝΔ είναι το πρώτο κόμμα που απολύτως συνειδητά ξεπέρασε ακόμη και το υποχρεωτικό όριο ποσόστωσης των φύλων, καθώς το 43% των υποψηφίων είναι γυναίκες. Σε ορισμένες μάλιστα περιφέρειες είναι η πρώτη φορά που υπάρχει απόλυτη ισορροπία (50%-50%) στους υποψήφιους ανάμεσα στα δύο φύλα».
Υπενθυμίζεται τέλος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε την Δυτική Αθήνα, την Β Πειραιά και την Αχαΐα για την υποψηφιότητά του.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΒΡΟΥ
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΡ. ΕΛ.ΑΣ
ΚΕΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΩΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ε.α.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΦΕΡΑΛ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΟΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ ΑΛΕΒ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΑΤΡΟΣ
ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΙΣ ΤΟΥΡΚΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ε.α.
ΜΑΓΓΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΜΠΛΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΤΟΥΦΕΚΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗ-ΜΗΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΖΙΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΠΑΛ.ΔΗΜΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΝΙΟΒΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΤΡΙΑ ΑΕΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΣΑΠΙΚΑ ΡΟΔΑΝΘΗ-ΣΥΝΘΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΑΧΙΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΡΟΠΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗ - ΠΛΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ
ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΗ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΟΜΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΧΙΩΤΗ-ΚΕΛΕΜΠΕΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΣΟΦΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-ΛΕΜΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΞΟΠΛΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΣΑΧΠΕΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΠΟΖΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΜΠΑΣΔΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΤΡΙΑ ΑΕΙ
ΤΟΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΡΩΙΟΥ-ΒΑΡΖΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΟΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΝΔΥΛΗ ΑΓΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΖΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ)
ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΗΛΙΑΔΟΥ-ΤΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΤΡΙΑ
ΜΙΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΖΑΡΟΥΧΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΛΟΓΟΣ
ΤΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΟΛΓΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΦΙΛΗ-ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΤΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΟΝΤΑΞΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΡΑΒΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΔΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΞΙΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΛΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ(ΑΝΑΙΣΘ/ΛΟΓΟΣ)
ΜΠΙΖΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΑΘΗΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΛΙΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)
ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ε.α.
ΓΑΛΛΟΥ-ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΟΥΛΟΚΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΤΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΜΑΣΤΟΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΙΑΤΡΟΣ
ΤΑΡΑΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΡ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΡΓΥΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΤΕΤΡΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΡΑΧΩΒΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΙΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΦΕΥΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΧΑΙΑΣ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΔ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΠΟΣΤΡ. ΕΛ.ΑΣ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΚΟΝΙΔΑΡΗ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΡ. ΕΛ.ΑΣ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΘΗΝΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΤΣΙΡΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΛΑΠΠΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΙΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΜΑΝΔΡΕΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΑΓΟΥΛΑ ΛΟΥΚΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΙΜΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΠΠΑ ΑΝΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΛΑΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΛΟΥΚΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΣΟΦΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΜΗΤΡΙΑΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΑΤΡΟΣ (ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ)
ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΨΑΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΕΚΔΟΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ- ΙΝΕΤΖΗ ΙΑΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ-ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΥΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΚΑΦΕΤΖΗ-ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΗΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΡΩΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ (ΛΙΒΑΝΙΟΥ) ΧΑΜΑΙΔΗ (ΕΜΥ) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΡΗΝΑΚΗ-ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Π.Ν. Ε.Α.
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΔ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΓΙΑΝΝΗ - ΣΤΡΙΝΤΜΠΟΡΓΚ ΜΕΡΟΠΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΚΟΡΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΣΑΓΙΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΟΤΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΨΥΧΟΥΛΑ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΑΤΡΟΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)
ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΛΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ε.α.
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΔ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΚΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΤΡΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΠΙΘΙΖΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΛΕΥΡΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΦΥΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, ΠΡ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΠΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΠΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΣΟΥΚΟΥΛΗ-ΒΙΛΙΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
ΠΡΟΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΑΝΤΑΡΟΥ-ΚΡΙΓΓΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΛΥΤΡΙΒΗ ΙΩΑΝΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΝΤΙΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΥΛΙΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)
ΛΕΚΚΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΟΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ ΙΑΤΡΟΣ
ΧΡΥΣΑΦΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΙΟΥ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΟΤΑΜΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΑΜΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
ΠΡΙΝΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΕΙ
ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΕΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΤΑΣΣΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΛΒΙΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΑΚΛΙΔΑΚΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΞΕΝ.ΓΛΩΣΣΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΘΕΑΝΩ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΗΜΑΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΠΑΚΑΛΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ε.α.
ΓΑΛΛΟΥ-ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Euronews.gr