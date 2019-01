Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζάεφ

Αναγκαστική προσγείωση στη Σόφια πραγματοποίησε το αεροσκάφος που μετέφερε τον Σκοπιανό πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ από το Ντάβος.

Το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Σόφια της Βουλγαρίας εξαιτίας της χιονοθύελλας που επικρατή στο αεροδρόμιο των Σκοπιών.

Στο αεροπλάνο ήταν μαζί και μέλη της κυβερνητικής αντιπροσωπείας πουν συμμετείχαν στην οικονομική σύνοδο.

