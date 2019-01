Σκόπια: Πέρασαν οι «Πρέσπες» από τη Βουλή- Στην Αθήνα το «μπαλάκι»

Με 81 ψήφους υπέρ και καμία κατά, η Βουλή των Σκοπίων ενέκρινε τις τέσσερις τροπολογίες του Συντάγματος, που κατέθεσε η κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ, στη βάση της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Οι τέσσερις τροπολογίες που υιοθέτησε η Βουλή, με συνοπτικές διαδικασίες, αφορούν την αλλαγή της ονομασίας της χώρας, το προοίμιο του Συντάγματος, τη μέριμνα της Πολιτείας για τη διασπορά και τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας των γειτονικών χωρών των Σκοπίων.

Πλέον, η Συμφωνία των Πρεσπών μένει να περάσει και από την ελληνική Βουλή, και όπως είχε δηλώσει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, «θα έρθει σύντομα, τον Ιανουάριο».

Εν τω μεταξύ, τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό των Σκοπίων, Ζόραν Ζάεφ, είχε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Νωρίτερα, η κυβέρνηση των Σκοπίων ανακοίνωσε και επίσημα ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για την υιοθέτηση, από τη Βουλή, των συνταγματικών τροπολογιών, με την οποία εξασφαλίζεται πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με το θέμα της υπηκοότητας, που είχε προκαλέσει τις αντιδράσεις του «BESA». Σε σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης σημειώνεται ότι με σχετική τροπολογία του Συντάγματος, η υπηκοότητα ορίζεται ως «μακεδονική/ πολίτες της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας» και αποσαφηνίζεται ποια θα είναι η διατύπωση, στην αλβανική γλώσσα, για τους αλβανικής εθνικής καταγωγής πολίτες της χώρας.

Ο πρόεδρος του αλβανόφωνου κόμματος BESA Μπιλάλ Κασάμι που αντιδρούσε σε συνταγματική τροπολογία για τις ομιλούμενες γλώσσες, επιβεβαίωσε πως βρέθηκε λύση με την κυβέρνηση και τελικά οι βουλευτές θα υπερψηφίσουν την αναθεώρηση.



«Το BESA με τους τρεις βουλευτές τους παραμένει ισχυρά δεσμευμένο στην υιοθέτηση των συνταγματικών αλλαγών καθώς επίσης και στη συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ, καθώς έχουν πειστεί πως είναι προς το συμφέρον των Αλβανών στη Μακεδονία», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως βουλευτές του αλβανικού κόμματος ζητούσαν να μην χρησιμοποιείται πουθενά ο όρος «Μακεδόνας» στα επίσημα έγγραφα και επέμεναν οι πολίτες να αποκαλούνται «Πολίτες της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας». Όπως ισχυρίζονται, έτσι δεν θα δημιουργείται η εντύπωση πως οι Αλβανοί, οι Τούρκοι, οι Σέρβοι, οι Βλάχοι, οι Ρομά, αλλά και άλλοι κάτοικοι της χώρας θα μπορούν να γίνουν «Μακεδόνες».

Τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του BESA και του κόμματος του Ζάεφ ανακοίνωσε ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Κοσταντίν Κοσταντίνοφ.

Συγχαρητήρια του γγ του ΝΑΤΟ Γ. Στόλτενμπεργκ στον Ζ. Ζάεφ «για την τελική ψηφοφορία στο κοινοβούλιο για τη Συμφωνία των Πρεσπών»

Συγχαρητήρια στον πρωθυπουργό της πΓΔΜ, Ζόραν Ζάεφ για την έγκριση των τεσσάρων τροπολογιών του Συντάγματος και τον συνοδευτικό εφαρμοστικό νόμο του Συντάγματος στη βάση της Συμφωνίας των Πρεσπών, απηύθυνε, μέσω του λογαριασμού του στο Twitter, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Συγχαίρω τον πρωθυπουργό Zόραν Ζάεφ για την τελική ψηφοφορία στο κοινοβούλιο για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το ΝΑΤΟ στηρίζει σθεναρά την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας, η οποία συμβάλλει σημαντικά σε μία σταθερή και ευημερούσα περιοχή», δήλωσε μέσω twitter o Γενς Στόλτενμπεργκ.

Συγχαρητήρια του Επιτρόπου Γιοχάνες Χαν για την έγκριση των συνταγματικών τροπολογιών

Ο Ευρωπαίος επίτροπος, αρμόδιος για τη διεύρυνση, Γιοχάνες Χαν, συνεχάρη μέσω του Twitter τους πολιτικούς παράγοντες και τους πολίτες της "ελπίζουμε σύντομα Βόρειας Μακεδονίας", όπως έγραψε χαρακτηριστικά, για έγκριση των συνταγματικών τροπολογικών και του εφαρμοστικού Νόμου του Συντάγματος από τη βουλή των Σκοπίων.

"Ελπίζουμε ότι αυτή η ιστορική απόφαση θα δημιουργήσει μια θετική δυναμική για τη συμφιλίωση σε όλη την περιοχή των δυτικών Βαλκανίων", πρόσθεσε.

Το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών των Σκοπίων, Νίκολα Ντιμιτρόφ

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο υπουργός Εξωτερικών της πΓΔΜ, εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπερψήφιση από την βουλή της χώρας του της συνταγματικής αναθεώρησης στην βάση της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Όπως αναφέρει ο ΥΠΕΞ της πΓΔΜ:

"Αποκτήσαμε την ιδιοκτησία της μοίρας μας. Γράφουμε ιστορία ανοίγοντας το μέλλον μας. Αποδείξαμε ότι τα θαύματα είναι πιθανά. Δείξαμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά με όρους ευρωπαϊκών αξιών. Είμαι περήφανος που βρίσκομαι στην σωστή πλευρά της ιστορίας.

We have taken ownership of our destiny. We are making history by opening up our future. We have proven that miracles are possible. We demonstrated that we are European, not only geographically, but also in terms of European values. I am proud to be on the right side of history.