Κοινό ανακοινωθέν για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ (BINTEO)

Ως απεικόνιση της δύναμης της διμερούς σχέσης, αλλά και επιστέγασμα της αμοιβαίας δέσμευσης για την εμβάθυνση της συνεργασίας, περιγράφεται ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ στο κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση του.

This afternoon, @SecPompeo delivered remarks with Greek Acting Minister of Foreign Affairs @gkatr as part of the U.S.-#Greece Strategic Dialogue at the State Department. @GreeceMFA @USEmbassyAthens @GreeceInUSA pic.twitter.com/HjrDFYKAJ8