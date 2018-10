Ημερομηνίες γεώτρησης «Πορθητή» -Συναγερμός για Καστελόριζο (PIC)

Ανήμερα της 95ης επετείου από την ίδρυση του τουρκικού κράτους επέλεξε η Άγκυρα να δηλώσει ότι αρχίζει τις εργασίες των γεωτρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο με τον Πορθητή. Σύμφωνα με τη φιλοκυβερνητική «Χουριέτ», στην πρεμιέρα του «Πορθητή» θα βρίσκεται και ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ, ο οποίος θα επιβαίνει του πλοίου.

Όπως αναφέρει το Anadolu, αυτή τη βδομάδα η πρώτη γεώτρηση θα γίνει στην περιοχή «Αλάνια-1», δηλαδή στον κόλπο της Αττάλειας, 124 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ακάμα, εκεί που βρίσκεται ο Πορθητής (χάρτης) πλαισιωμένος από διάφορα υποστηρικτικά σκάφη. Η περιοχή είναι εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και οι Τούρκοι τη δέσμευσαν με Navtex για το διάστημα από 30 Οκτωβρίου έως τις 27 Απριλίου.

Η τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1069/18

MEDITERRANEAN SEA

DRILLING OPERATIONS BY FATİH, SIEM LOUISA, SIEM SASHA AND SIEM SOPHIE BETWEEN 30 OCT 18-27 APR 19 IN AREA BOUNDED BY;

36 03.96 N - 031 26.84 E

36 05.96 N - 031 26.80 E

36 05.99 N - 031 29.27 E

36 03.99 N - 031 29.31 E

WIDE BERTH REQUEST

Για τη γεώτρηση θα εργάζονται περίπου 200 εγχώριοι και ξένοι εμπειρογνώμονες, αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ. Ο Πορθητής, μήκους 229 μέτρων, είναι ένα σκάφος γεωτρήσεων 6ης γενιάς και, σύμφωνα με τους Τούρκους, μπορεί να πραγματοποιήσει γεώτρηση υπό πολύ υψηλή πίεση σε βάθος 12.000 200 μέτρων. Η πρώτη γεώτρηση θα φτάσει σε βάθος 2 χιλιάδων εξακοσίων μέτρων. Άγνωστο παραμένει το ακριβές σημείο όπου θα επιχειρήσει τη δεύτερή του γεώτρηση.

«Έχουμε κάνει όλη την εργασία που πρέπει να γίνει επιστημονικά», δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, τονίζοντας ότι θα χρησιμοποιηθεί η τελευταία λέξη της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για τις εργασίες.

Υπενθυμίζεται ότι οι Τούρκοι έχουν πλέον στην κατοχή τους και το αδερφάκι του «Πορθητή», το γεωτρύπανο «Deepsea Metro I», το οποίο στοιχίζει 230 εκατ. δολάρια και έχει τη δυνατότητα να κάνει γεώτρηση έως και 10.000 πόδια βάθος.

Πρόκληση στο Καστελόριζο

Εν τω μεταξύ, η Τουρκία, μετά την πρόκληση στην Κυπριακή ΑΟΖ με το Barbaros, επιχειρεί να στήσει νέο σκηνικό έντασης με την έκδοση νέας NAVTEX που αποκλείει το Καστελόριζο για τέσσερις ώρες την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου. Ουσιαστικά, η Άγκυρα δεσμεύει ολόκληρη την περιοχή γύρω από την αιγιαλίτιδα ζώνη του Καστελόριζου, προκειμένου να πραγματοποιήσει ασκήσεις Έρευνας και Διάσωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή όπου βρίσκεται το σύμπλεγμα του Καστελόριζου και συγκεκριμένα ανοιχτά της νήσου Μεγίστης, βρισκόταν τις προηγούμενες μέρες η πυραυλάκατος "χαμηλής παρατηρησιμότητας" του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού "Σταράκης" (P29), οπλισμένη με RGM-84 Harpoon.

Στην ευρύτερη περιοχή πλέον, περιπολεί και η τορπιλάκατος (Ρ68) "Δανιόλος", κλάσης Ρουσέν, το καλύτερα εξοπλισμένο πλοίο επιφανείας του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού σε ό,τι αφορά την επιθετική του ικανότητα, με βλήματα επιφανείας-επιφανείας MΜ-40 Exocet Block 3.