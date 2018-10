Συγχαρητήρια Τσίπρα σε Ζάεφ για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

Με ένα μήνυμα στον επίσημό του λογαριασμό στο twitter ο Έλληνας Πρωθυπουργός χαιρετίζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη βουλή των Σκοπίων, με το οποίο ανοίγει ο δρόμος για τις απαραίτητες συνταγματικές τροποποιήσεις της χώρας που προβλέπονται βάσει της Συμφωνίας των Πρεσπών.

«Συγχαρητήρια φίλε μου Ζόραν Ζάεφ», γράφει ο Αλέξης Τσίπρας και συνεχίζει: «η ψηφοφορία είναι ένα μεγάλο βήμα προς την κοινή επιτυχία. Ένα πολύ σημαντικό βήμα σε ένα ειρηνικό και ευημερές μέλλον για τους λαούς μας!».

Στην ίδια κατεύθυνση και η δήλωση του Έλληνα κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος σημειώνει ότι έγινε το πρώτο μεγάλο βήμα για την θέση σε ισχύ της ιστορικής Συμφωνίας των Πρεσπών. «Συνεχίζουμε με περηφάνια για τα Βαλκάνια της ειρήνης, της φιλίας και της συνεργασίας», καταλήγει.

Congratulations my friend @Zoran_Zaev ! Tonight’s vote is a big step towards our common success. A very important step to a peaceful and prosperous future for our people!