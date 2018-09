Εικόνες που κόβουν την ανάσα από το πέρασμα του κυκλώνα στο Σούνιο

"Όταν ο Ποσειδώνας επισκέπτεται το σπίτι του" έγραψε ο φωτορεπόρτερ Άρης Μεσσίνης.

Το ταλέντο του φωτογράφου Αρη Μεσσήνη του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων είναι αδιαμφισβήτητο. Αυτή τη φορά ο έλληνας φωτορεπόρτερ ξεπέρασε τον εαυτό του, καθώς τα στιγμιότυπα που εξασφάλισε για λογαριασμό του AFP από το πέρασμα του κυκλώνα «Ζορμπά» στην Ελλάδα είναι πραγματικά εκπληκτικά.

Ο φωτογράφος «αιχμαλώτισε» με την κάμερά του τη στιγμή που πελώρια κύματα χτυπούν το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο!

#athens weather!

When “Poseidon” visits his temple!

Waves hit the cliffs in front of the ancient Temple of Poseidon at cape Sounion. pic.twitter.com/1FaRwEKejf