Δείτε live το πέρασμα του "Ζορμπά"-Συγκλονιστικές εικόνες

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να κτυπήσει με ένταση την Αττική ο κυκλώνας Ζορμπάς. Στις παραλιακές περιοχές του δήμου Δυτικής Μάνης επικεντρώνονται τα σημαντικότερα προβλήματα από το κύμα κακοκαιρίας, όπως ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Ιωάννης Μαραμπέας.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος είπε ότι «λόγω του μεγάλου κυματισμού έκλεισαν παραλιακοί δρόμοι, αλλά μηχανήματα του δήμου εργάζονται για να απομακρύνουν τα φερτά υλικά.»

Επίσης, ανέφερε ότι «έχουν προκληθεί ζημιές σε προβλήτα στο λιμάνι της Καρδαμύλης, ενώ βυθίστηκε ένα αλιευτικό σκάφος στην Στούπα.»

LIVE from Greece - #medicane making landfall in Kalamata, Peloponnese! Report: Acris Callas via partners @cycloneorhodes #Zorbas pic.twitter.com/lfvoPj6Rws