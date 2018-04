Οι τουρκικές εναέριες παραβιάσεις σε αριθμούς (2009-2018)

Τις 3317 έφτασαν οι παραβιάσεις του Ελληνικού Εναέριου Χώρου (ΕΑΧ) από την Τουρκία το 2017, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνολικά 176 αερομαχίες, σύμφωνα με στοιχεία του ελληνικού ΓΕΕΘΑ.

Τα στοιχεία του χάρτη με την τουρκική, κλιμακούμενη επιθετικότητα σε αριθμούς μεταξύ 2009-2018 (Ιανουάριο-Μάρτιο), επεξεργάστηκε και ανέβασε στο διαδίκτυο ο Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Κοσμήτορας της Σχολής ΚΑΕΤ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ηλίας Κουσκουβέλης ο οποίος είναι και κάτοχος της «Επώνυμης Έδρας ΓΕΕΘΑ στις Στρατηγικές Σπουδές "Θουκυδίδης".

Δείτε τον σχετικό πίνακα με όλους τους αριθμούς.

#Turkey's aggressiveness towards another #NATO ally, #Greece, is not new. Here are the statistics for the last 10 years: #violations of airspace, land overflights, #dogfights... pic.twitter.com/TezHnlsvWa