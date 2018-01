Χταπόδι έπνιξε δελφίνι την ώρα που το έτρωγε (pic)

Το πανεπιστήμιο Murdoch της Αυστραλίας διεξήγαγε έρευνα για τον θάνατο ενός δελφινιού το 2015 καθώς ο θάνατός του προκάλεσε την περιέργεια των επιστημόνων. Πιο συγκεκριμένα, τον Αύγουστο εκείνου του έτους είχε βρεθεί ένα αρσενικό δελφίνι νεκρό σε μία παραλία που απέχει δύο ώρες από το Περθ, έπειτα από ασφυξία την οποία του προκάλεσε χταπόδι - γεύμα.

Σύμφωνα με την έρευνα, το νεαρό ρινοδέλφινο της Ινδονησίας αποτελεί το πρώτο καταγεγραμμένο περιστατικό ασφυξίας από χταπόδι.

Όπως αναφέρει το National Geographic, το ρινοδέλφινο βρέθηκε νεκρό με τα πλοκάμια του χταποδιού να βγαίνουν έξω από το στόμα του. Οι ερευνητές ωστόσο αποφάσισαν να ερευνήσουν εξονυχιστικά τη σορό του καθώς η κατάστασή του, εξωτερικά, ήταν άψογη. Έτσι, το δελφίνι μεταφέρθηκε σε ειδικό εργαστήριο και διαπιστώθηκε η αιτία θανάτου.

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας τα οποία περιγράφονται σε πρόσφατη μελέτη στο περιοδικό Marine Mammal Science αναφέρουν ότι το νεαρό ρινοδέλφινο κατέληξε ενώ προσπαθούσε να καταπιεί το γεύμα του.

Τα δελφίνια μπορούν να αποσυνδέσουν την επιγλωττίδα τους - ένα πτερύγιο από ιστό που συνδέει τον λάρυγγα με τον φυσητήρα - για να ανοίξουν το λαιμό τους και να καταπιούν μεγαλύτερα κομμάτια τροφής.

Ο ερευνητής που διενήργησε τη νεκροψία αναφέρει πως το μεγάλο κεφαλόποδο φαίνεται να είχε αρπάξει το λάρυγγα του ρινοδέλφινου με ένα από τα πλοκάμια του, εμποδίζοντας την επανασύνδεση λάρυγγα - φυσητήρα, με αποτέλεσμα να επέλθει η ασφυξία.

Σύμφωνα με ερευνητές, επειδή τα χταπόδια δεν αποτελούν εύκολη τροφή, τα δελφίνια τα πετούν στον αέρα στην προσπάθειά τους να τα μαλακώσουν. Με βάση αυτό προκύπτει ότι το ρινοδέλφινο που βρέθηκε νεκρό στην παραλία του Περθ πιθανώς να μην προσπάθησε αρκετά να μαλακώσει την τροφή του.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί πάντως είναι το γεγονός ότι αν και το ρινοδέλφινο είναι το πρώτο περιστατικό θανάτου από ασφυξία που καταγράφεται, πιθανότατα τέτοιοι θάνατοι επέρχονται συχνότερα στη φύση.

