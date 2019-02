Η επίσημη ανακοίνωση της ExxonMobil για την γεώτρηση στο «10»

Η επίσημη ανακοίνωση της Εxxon Mobil για την γεώτρηση στο θαλασσοτεμάχιο 10 αναφέρει:

Στο στόχο, που βρίσκεται στο μπλοκ 10, βρέθηκε μια δεξαμενή αερίου μήκους περίπου 133 ποδών (133 μέτρα). Το πηγάδι ήταν διάτρητο σε βάθος 13.780 ποδιών (4.200 μέτρα) στα 6,769 πόδια (2.063 μέτρα) νερού.

Με βάση την προκαταρκτική ερμηνεία των δεδομένων για το στόχο, η ανακάλυψη θα μπορούσε να αντιπροσωπεύσει φυσικό φυσικό αέριο πόρων ύψους περίπου 5 τρισεκατομμυρίων έως 8 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών (142 δισ. Έως 227 δισ. Κυβικά μέτρα). Θα χρειαστεί περαιτέρω ανάλυση τους επόμενους μήνες για τον καλύτερο προσδιορισμό του δυναμικού των πόρων.

«Αυτά είναι ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε μια περιοχή έρευνας αιχμής», δήλωσε ο Steve Greenlee, πρόεδρος της ExxonMobil Exploration Company. «Η περαιτέρω αξιοποίηση του δυναμικού αυτού του νέου πόρου που θα αποτελέσει πηγή ενέργειας για τις περιφερειακές και παγκόσμιες αγορές".

Το Glaucus-1 ήταν το δεύτερο από ένα πρόγραμμα γεωτρήσεως δύο πηγαδιών στο Block 10. Στο πρώτο πηγάδι Delphyne-1 δεν βρέθηκαν εμπορικές ποσότητες υδρογονανθράκων.

Το Block 10 είναι 635.554 στρέμματα (2.572 τετραγωνικά χιλιόμετρα). Η ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited είναι διαχειριστής και κατέχει ποσοστό 60% στο μπλοκ. Κατάρ Petroleum International Upstream O.P.C. κατέχει ποσοστό 40%.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

The well, located in Block 10, encountered a gas-bearing reservoir of approximately 436 feet (133 meters). The well was safely drilled to 13,780 feet (4,200 meters) depth in 6,769 feet (2,063 meters) of water.

Based on preliminary interpretation of the well data, the discovery could represent an in-place natural gas resource of approximately 5 trillion to 8 trillion cubic feet (142 billion to 227 billion cubic meters). Further analysis in the coming months will be required to better determine the resource potential.

“These are encouraging results in a frontier exploration area,” said Steve Greenlee, president of ExxonMobil Exploration Company. “The potential for this newly discovered resource to serve as an energy source for regional and global markets will be evaluated further.”

Glaucus-1 was the second of a two-well drilling program in Block 10. The first well, Delphyne-1, did not encounter commercial quantities of hydrocarbons.

Block 10 is 635,554 acres (2,572 square kilometers). ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited is operator and holds 60 percent interest in the block. Qatar Petroleum International Upstream O.P.C. holds 40 percent interest.