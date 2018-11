Δεύτερη γεώτρηση αρχίζει η Τουρκία -Navtex ανοιχτά της Μερσίνας

Νέα οδηγία προς ναυτιλομένους (NAVTEX) εξέδωσε η Τουρκία δεσμεύοντας περιοχή ανοιχτά του κόλπου της Μερσίνας και σε απόσταση περίπου 90 χιλιόμετρα από το Ακρωτήρι του Αποστόλου Ανδρέα προκειμένου να πραγματοποιήσει τις επόμενες μέρες την δεύτερή της γεώτρηση. Η Νanvtex θα έχει ισχύ από αύριο 14 Νοεμβρίου και λήγει στις 19 Ιανουαρίου.

TURNHOS N/W : 1114/18

MEDITERRANEAN SEA

DRILLING OPERATIONS, BY ROWAN NORWAY BETWEEN 14 NOV 18-19 JAN 19 IN AREA BOUNDED BY;

36 23.13 N - 034 55.78 E

36 23.13 N - 034 56.93 E

36 22.23 N - 034 56.93 E

36 22.23 N - 034 55.78 E

Τη γεώτρηση που θα πραγματοποιηθεί στον στόχο «Mersina Maz 1» παράλληλα με αυτή του Πορθητή ανοιχτά της Αττάλειας, έχει αναλάβει το γεωτρύπανο “Rowan Norway. Υπενθυμίζεται ότι έχει έχει προηγηθεί συμφωνία μεταξύ της ΤΡΑΟ και της “Rowan” στο τέλος Σεπτεμβρίου.