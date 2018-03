Globes: Ισραηλινές αντιδράσεις για εκμετάλλευση «Αφρoδίτης»

Η περαιτέρω αξιοποίηση του κοιτάσματος Αφροδίτη που θα αγνοεί τα δικαιώματα του Ισραήλ, θα αποτελέσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο, δήλωσε ο Πρόεδρος της Israel Opportunity Rony Halma, σύμφωνα με την ισραηλινή Globes. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, oι κάτοχοι των δικαιωμάτων στο Ishai, συνέχιση του κοιτάσματος Αφροδίτη Κύπρου στην ισραηλινή πλευρά των ορίων μεταξύ των ΑΟΖ των δύο χωρών, έγραψαν στον Επίτροπο Πετρελαίου Yosi Wurzburger και στον Υπουργό Ενέργειας Yuval Steinitz, υποστηρίζοντας ότι η εξόρυξη αερίου στην κυπριακή πλευρά θα οδηγούσε απαραιτήτως στην εξόρυξη φυσικού αερίου από το Ishai.

Η αναφορά στο Υπουργείο, επισημαίνεται, ακολουθεί δημοσιεύματα ότι η Κύπρος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο σχετικά με μια συμφωνία για την εξαγωγή φυσικού αερίου από την Αφροδίτη. Επιπλέον, ο ενεργειακός γίγαντας Shell αναφέρεται ότι βρίσκεται σε συνομιλίες για την αγορά αερίου από τα κοιτάσματα Αφροδίτη και Λεβιάθαν.

Επιπλέον, συνεχίζει η Globes, οι ιδιοκτήτες των δικαιωμάτων στο Ishai, το οποίο περιέχει μόνο 7-10 BCM φυσικού αερίου, επιδιώκουν να μάθουν "τι μελλοντικά βήματα θα ληφθούν για να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα του Ισραήλ στην Αφροδίτη, έτσι ώστε η Κύπρος να μην μπορεί να προχωρήσει με την υπογραφή μιας συμφωνίας χωρίς την έγκριση του κράτους του Ισραήλ". Οι σημερινοί εταίροι στην άδεια Ishai είναι οι εταιρείες Israel Opportunity Energy Resources LP (TASE: ISOP.L), η εταιρεία Nammax Oil and Gas Ltd., η Eden Energy Discoveries Ltd και η AGR Petroleum Services Holdings AS.

Ο πρόεδρος της Israel Opportunity Rony Halman δήλωσε χαρακτηριστικά «Η συγκατάθεση του Ισραήλ προς την Κύπρο για περαιτέρω ανάπτυξη της Αφροδίτης, που αγνοεί τα δικαιώματα του Ισραήλ, θα αποτελέσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο, που θα επηρεάσει στο μέλλον πρόσθετα κοιτάσματα στη λεκάνη της Μεσογείου που εκτείνονται πέρα ​​από τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ του Ισραήλ και των γειτόνων του, γεγονός που θα οδηγήσει σε σημαντική απώλεια κρατικών εσόδων».

Η Ishai είναι μια από τις πέντε ναυτικές γεωτρήσεις που είναι γνωστές ως "πελαγικές άδειες", οι οποίες εκτείνονται, συνολικά, περίπου 170 χιλιόμετρα δυτικά της Χάιφα και συνορεύουν με τις άδειες Gal και Ratio Sea, στις οποίες βρίσκεται η δομή Leviathan και ο στόχος της Noble στο οικόπεδο 12 της Κύπρου.





Επίσημος χάρτης του ισραηλινού Υπουργείου Ενέργειας

Καταλήγοντας, η εφημερίδα αναφέρει πως το Υπουργείο Ενέργειας του Ισραήλ απάντησε ως εξής: "Η θέση της κυβέρνησης του Ισραήλ είναι ότι η ανάπτυξη της δεξαμενής απαιτεί συμφωνία μεταξύ των μερών για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και των δύο χωρών στο κοίτασμα και διεξάγεται διάλογος με την Κύπρο για το θέμα".