ΕΚΤΑΚΤΟ: Ελικοπτέρο συνετρίβη σε κτίριο στο Μανχάταν (vids)

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από τη συντριβή ελικοπτέρου σε κτίριο στο Μανχάταν, λίγα λεπτά μετά το μεσημέρι, τοπική ώρα, μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα την πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης.

Το ελικόπτερο συνετρίβη σε κτίριο στην 7η Λεωφόρο, στο κέντρο του Μανχάταν, ανάμεσα στην 51η και 52η Οδό. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, που έφτασε στο σημείο του δυστυχήματος, είπε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, σύμφωνα με το Reuters, είπε ότι το ελικόπτερο επιχείρησε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στη στέγη ενός κτιρίου.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στην περιοχή. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι τα γειτονικά κτίρια εκκενώθηκαν από την αστυνομία και την πυροσβεστική. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για το συμβάν.

Σύμφωνα με ανάρτηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Twitter, πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ το περιστατικό εκτυλίχθηκε εν μέσω βροχερού καιρού.



Σύμφωνα με το CNBC, πρόκειται για ένα κτίριο 54 ορόφων, το Axa Equitable Center, όπου στεγάζονται γραφεία της BNP Paribas, της Citibank και της δικηγορικής εταιρείας Willkie Farr & Gallagher.

Helicopter crahes into Midtown manhattan and informed speculation seems like it crashed into roof* of building pic.twitter.com/iWBab7hoK9 — Weston Blasi (@westonblasi) June 10, 2019

Look around the helicopter crash after math pic.twitter.com/3hpgwHkCS2 — Israel Ortega Cruz (@IsZurc) June 10, 2019

New York Gov. Cuomo gives an update on helicopter crash landing in NYC pic.twitter.com/5fHYPVHyyc — TPM Livewire (@TPMLiveWire) 10 Ιουνίου 2019

Η είδηση ανανεώνεται...