Καλλιτεχνική μόρφωση σε παιδιά μέσω του ιδρύματος «ΠΕΡΙΚΛΗΣ»

Κατάμεστη ήταν η αίθουσα «Πάνος Σολομωνίδης», όπου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Ιουνίου η πρώτη επίσημη παρουσίαση του ιδρύματος καλλιτεχνικής μόρφωσης, «ΠΕΡΙΚΛΗΣ». Το ίδρυμα «ΠΕΡΙΚΛΗΣ» εκτελεί ένα σημαντικό έργο καθώς δίνει την ευκαιρία σε παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και άπορες οικογένειες να τύχουν δωρεάν καλλιτεχνικής μόρφωσης και καλλιέργειας.



Στην εκδήλωση, που τελούσε υπό την αιγίδα του υπουργού παιδείας και πολιτισμού, κ. Κώστα Χαμπιαούρη, ομιλήτρια ήταν η ψυχολόγος Μύρια Μαραγκού, και κύριο θέμα ήταν «Η συμβολή της καλλιτεχνικής δραστηριότητας στην ομαλή ανάπτυξη του ψυχισμού των παιδιών».



Για το σπουδαίο ρόλο του ιδρύματος έκανε λόγο κατά τον χαιρετισμό της η εκπρόσωπος του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, επιθεωρήτρια μουσικής μέσης εκπαίδευσης, Γεωργία Νεοφύτου. Την πρωτοβουλία και την προσφορά του Ιδρύματος «ΠΕΡΙΚΛΗΣ» χαιρέτισε ακολούθως και ο δημοτικός σύμβουλος, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, εκ μέρους του Δημάρχου Λεμεσού.



Από την πλευρά του ιδρύματος, ο πρόεδρος Μιχάλης Αβραάμ, φανερά συγκινημένος, ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους, τους συνεργάτες του, και όλους όσους συνεισφέρουν στην λειτουργία του Ιδρύματος «ΠΕΡΙΚΛΗΣ». Παράλληλα, υποσχέθηκε ότι το ίδρυμα θα συνεχίσει ακόμη πιο δυναμικά την δράση του.



Για τους σκοπούς λειτουργίας του ιδρύματος μίλησε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Έλενα Μανιατοπούλου Χ’’ Παναγή, λέγοντας:

«Ο σκοπός του ιδρύματος είναι η παροχή δωρεάν καλλιτεχνικής μόρφωσης παιδιών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και οικονομικά άπορων οικογενειών. H διοργάνωση συνεδρίων, συναυλιών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων και οιονδήποτε άλλων εκπαιδευτικών ή άλλων εκδηλώσεων με σκοπό την καλλιτεχνική μόρφωση και καλλιέργεια των παιδιών γενικότερα. Η προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης, εκπαίδευσης και παροχής μαθησιακών εμπειριών οι οποίες έχουν ως στόχο την οικοδόμηση στα παιδιά αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης και καλλιτεχνικής ανάπτυξης, ως προς την ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής», υπογράμμισε η κα Μανιατοπούλου.



Στη συνέχεια, η κύρια ομιλήτρια της εκδήλωσης, ψυχολόγος Μύρια Μαραγκού, ανέλυσε στους παρευρισκόμενους την σημαντικότητα αλλά και όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλει η καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ομαλή ανάπτυξη του ψυχισμού των παιδιών.



Η εκδήλωση έκλεισε με την απονομή τιμητικών διπλωμάτων στους χορηγούς και στους συνεργάτες του ιδρύματος. Αναλυτικά τιμήθηκαν οι εταιρείες CVS Renovation and Construction, το τυπογραφείο LITHOMEGA, η ΣΚΗΝΟΤΕΧΝΙΚΗ, το ελεγκτικό γραφείο PMA Audit & Co και ο διευθύνων σύμβουλος της CSC Christodoulou ltd κος Χρίστος Χριστοδούλου.Ειδικό βραβείο απονεμήθηκε στην Νεοφύτα Παυλίδη, σύζυγο του Περικλή Παυλίδη, του οποίου το όνομα φέρει το ίδρυμα.



Όποιος επιθυμεί μπορεί να υιοθετήσει καλλιτεχνικά ένα παιδί ή ακόμη και να προτείνει κάποιο παιδί για ένταξή του επικοινωνώντας με το ίδρυμα ΠΕΡΙΚΛΗΣ.



Τηλέφωνο: 25 10 88 99

Website: www.periklisfoundation.org

Email: info@periklisfoundation.com.cy