‘‘Maritime Environmental Forum’’

Το Πανεπιστήμιο Frederick σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το Ναυτιλιακό Περιβαλλοντικό συνέδριο με κύριο θέμα «Current and Upcoming Maritime Environmental Regulations – Can we meet the ‘Green’ targets?», το οποίο τέλεσε υπό την αιγίδα της Υφυπουργού Ναυτιλίας κυρίας Νατάσας Πηλείδου.

Το συνέδριο επικεντρώθηκε στις σύγχρονες θεσμικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις στη Ναυτιλία. Το επίκαιρο θέμα και η διεθνής βαρύτητα των ομιλητών εξασφάλισαν τη συμμετοχή 250 και πλέον συμμετεχόντων από τη ναυτιλιακή βιομηχανία αλλά και τον συναφή ακαδημαϊκό χώρο, τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό.

Ο Δρ Χριστόφορος Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, καλωσόρισε εκ μέρους του Πανεπιστήμιου τους συνέδρους και επιβεβαίωσε τη δέσμευση του Πανεπιστημίου για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της ναυτιλίας.

Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε η Υφυπουργός Ναυτιλίας κυρία Νατάσα Πηλείδου, η οποία τόνισε την ιδιαίτερη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού ναυτιλιακού τομέα. Παράλληλα η Υφυπουργός αναφέρθηκε στα επιπρόσθετα μέτρα που έλαβε πρόσφατα το Υφυπουργείο Ναυτιλίας για την προώθηση της Κυπριακής Σημαίας και την ενίσχυση των ποιοτικών παραμέτρων και των προσφερόμενων ναυτιλιακών υπηρεσιών για τη διατήρηση της Κύπρου ως ένα από τα κορυφαία ναυτιλιακά κέντρα διεθνώς. Η Υφυπουργός συνεχάρη ιδιαιτέρως το Πανεπιστήμιο Frederick για τη σημαντική συμβολή του στην ανάπτυξη της ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο, αλλά και για το πολύ μεγάλο ποσοστό απορρόφησης των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας. Επίσης, συνεχάρη τους πρώτους Κύπριους μηχανικούς, αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, που αποφοίτησαν από την Κυπριακή Ναυτική Ακαδημία (CYMarTA) του Πανεπιστημίου Frederick.

Λαμβάνοντας στη συνέχεια τον λόγο ο κύριος Ιωάννης Ευστρατίου, Διευθυντής Περιβάλλοντος του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, ανέλυσε λεπτομερώς τους ισχύοντες και επικείμενους Περιβαλλοντικούς Κανονισμούς του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), και εξέφρασε τη σταθερή πρόθεση του Υφυπουργείου ώστε αυτοί να τύχουν αποτελεσματικής εφαρμογής.

Ο κύριος Πάνος Ζαχαριάδης, Τεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον ΙΜΟ, εξέφρασε τις ανησυχίες του για τη δυνατότητα των πλοιοκτητών να συμμορφωθούν με τους νέους και επικείμενους περιβαλλοντικούς Κανονισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες δυνατότητες της ναυτιλιακής τεχνολογίας.

Στην συνέχεια, ο κύριος Γρηγόρης Καζαντζής, Διευθυντής Τεχνικών Πόρων της DNVGL, εξέθεσε τις διάφορες προσεγγίσεις για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και παρουσίασε σχετική έρευνα που πραγματοποίησε πρόσφατα ο Νηογνώμονας DNVGL.

Ο Δρ Δημήτρης Κλείτου, από το Εργαστήριο MER και διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Frederick, παρουσίασε τις επιπτώσεις της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Κατόπιν αναφέρθηκε εκτενώς στους επικείμενους κινδύνους για τον πλανήτη και την ανθρωπότητα, λόγω των διαρκώς εντεινόμενων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που συνεχίζουν να επιβαρύνουν ασύμμετρα το θαλάσσιο περιβάλλον.

Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε στον κύριο Prabhat Kumar Jha, εκπρόσωπο του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου της MSC Shipmanagement, ο οποίος περιέγραψε τα προσαρμοστικά μέτρα που έχει λάβει μέχρι σήμερα η εταιρεία του στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης δέσμευσής της για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο Δρ Λουκάς Μπαρμπάρης, εκπρόσωπος της Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών και Πρόεδρος της Safe Bulkers, επεξήγησε τα μέτρα και τις υψηλές δαπάνες που καταβάλλουν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πλοιοκτήτες για την εφαρμογή των νέων Διεθνών Κανονισμών Προστασίας του Περιβάλλοντος στο πλαίσιο μιας ασταθούς ναυλαγοράς. Ο Δρ Μιχάλης Ιερίδης, Γενικός Γραμματέας της CYMEPA, παρουσίασε την αναγκαιότητα ενίσχυσης της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης στα περιβαλλοντικά ζητήματα, δεδομένου του ότι πρόκειται για ένα ιδιαιτέρως σημαντικό κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Τέλος ο Δρ Ηλίας Υφαντής, του Maritime Institute of Eastern Mediterranean (ΜΑRΙΝΕΜ), αναφέρθηκε στα αναγκαία ζητήματα εκπαίδευσης και έρευνας στους τομείς του περιβάλλοντος και της αναγκαίας προσαρμογής σε αυτούς των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Συντονιστής του συνεδρίου ήταν ο Πλοίαρχος Eugen Adami, εφοπλιστής, Διευθύνων Σύμβουλος της Mastermind Shipmanagement και διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Frederick. Συνοψίζοντας ο Cpt. Adami διαπίστωσε ως γενικό συμπέρασμα τους περιορισμούς της υφιστάμενης τεχνολογίας για την εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλουν οι νέοι Κανονισμοί, καθώς και το υψηλό συνεπαγόμενο κόστος των μέχρι τώρα προτεινόμενων εναλλακτικών με αβέβαια αποτελέσματα.

Κλείνοντας ο Δρ Άγγελος Μενέλαου, Πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Frederick και διευθυντικό στέλεχος της Marlow Navigation, τόνισε τη διαρκή ανάγκη για συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων του Κυπριακού Ναυτιλιακού πλέγματος, καθώς και την αναγκαιότητα για ενίσχυση των επενδύσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας προκειμένου οι ανάγκες της αγοράς να εξισορροπήσουν με την ανάγκη περιβαλλοντικής προστασίας και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.