Πέθανε η Ντόρις Ντέι, ένας θρύλος του Χόλιγουντ

Πέθανε, σε ηλικία 97 ετών, ο θρύλος του Χόλιγουντ Ντόρις Ντέι, όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press.

Η θρυλική ηθοποιός και τραγουδίστρια της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, Ντόρις Ντέι, έκλεισε τα 97 της χρόνια πριν από ενάμιση μήνα. Γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του 1922 στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών και διέγραψε μια λαμπρή καριέρα στο χώρο του θεάματος και του ακτιβισμού, που κράτησε επτά δεκαετίες.

Γύρισε 39 ταινίες στον κινηματογράφο. Πολλές από αυτές θεωρούνται σήμερα κλασικά αριστουργήματα, όπως «Ο Άνθρωπος που Γνώριζε Πολλά» του Άλφρεντ Χίτσκοκ, «Θα σε συναντήσω στα όνειρα μου», «Καλάμιτι Τζέιν» και «Τα Μυστικά της Κρεβατοκάμαρας» με τον Ροκ Χάντσον, όπου απέσπασε τη μοναδική υποψηφιότητα της για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Ηχογράφησε 31 άλμπουμς και τα τραγούδια της βρέθηκαν συνολικά 460 εβδομάδες στο top-40 των charts, ανάμεσα τους και το θρυλικό «Que Sera, Sera» («Whatever Will Be, Will Be»).

Στην προσωπική της ζωή παντρεύτηκε 4 φορές και απέκτησε μια κόρη.

Τα τελευταία χρόνια ζούσε στην παραθαλάσσια πόλη Κάρμελ στην Καλιφόρνια, 190 χιλιόμετρα νότια του Σαν Φρανσίσκο. Ήταν ιδιοκτήτρια ενός πολυτελέστατου ξενοδοχείου με θέα τη θάλασσα που έχει την ονομασία Cypress Inn.

Μοναδική της συντροφιά στο ειδικά διαμορφωμένο ράντσο της που βρίσκεται μέσα στην έκταση του ξενοδοχείου, ήταν πλέον οι δεκάδες «φίλοι της» γάτες και σκύλοι που λάτρευε. Άλλωστε, εδώ και αρκετές δεκαετίες ήταν πολύ ενεργή ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων.