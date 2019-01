Το μήνυμα της Έφης για τα 9 χρόνια χωρίς τον Άντη, που συγκινεί

Η Έφη Παπαϊωάννου, πρώην σύζυγος του αδικοχαμένου Άντη Χατζηκωστή, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τα συναισθήματά της για τη σημερινή ημέρα, όπου συμπληρώνονται εννέα χρόνια χωρίς εκείνον.

Η σχεδιάστρια, αναρτώντας μία φωτογραφία του στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που τη συνόδευσε: "9 χρόνια… έφυγε αλλά δεν ξεχάστηκε ποτέ… δεν τον βλέπω… δεν τον ακούω… αλλά είναι πάντα κοντά… Σ΄αγαπώ για πάντα… θα μου λείπεις για πάντα… Άντης Χατζηκωστής. Ο αγαπημένος μου σύζυγος. Ο άγγελός μου (9 years...gone but never forgotten...unseen...unheard...but always near...forever loved...forever missed...Andys Hadjicostis #mybelovedhusband #myangel)".