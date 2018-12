Η "μητέρα" του All I Want For Christmas Is You γίνεται viral/VIDEO

Η Μαράια Κάρει τραγουδάει το «All I Want For Christmas Is You» με τα παιδιά της και γίνεται viral.

Η Μαράια Κάρει μαθαίνει την μεγάλη της εορταστική επιτυχία από το 1994, «All I Want For Christmas Is You», στην επόμενη γενιά.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια τουίταρε την Τετάρτη ένα βίντεο στο οποίο βρίσκεται στο αμάξι με τα παιδιά της, τους επτάχρονους Μορόκαν και Μονρόε, να τραγουδούν το πασίγνωστο τραγούδι.

«Ο Ροκ και η Ρόε έκαναν εξάσκηση στα φωνητικά του “All I Want For Christmas Is You”, θα το μάθουμε σιγά σιγά, ένα βήμα την φορά και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι γι’αυτό. Είναι το πρώτο μας βίντεο και είναι εορταστικό», γράφει η Μαράια. Το βίντεο 48 δευτερολέπτων αμέσως έγινε viral και μάλιστα πολλοί από τους χρήστες του Τουίτερ ανταποκρίθηκαν, στέλνοντας memes.

Πηγή: huffingtonpost.gr

