Γυναικείος Όμιλος Πρωτοπορία Λεμεσού: 40 χρόνια φιλανθρωπίας

Μια ξεχωριστή βραδιά υπόσχεται ο Γυναικείος Όμιλος Πρωτοπορία Λεμεσού, με αφορμή τα 40 χρόνια προσφοράς του στα κοινά, αλλά και την έντονη φιλανθρωπική του δράση στη Λεμεσό.

Την Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου, ο Όμιλος διοργανώνει φιλανθρωπικό δείπνο στο ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό στις 8.30 μ.μ.. Το εντυπωσιακό δείπνο της βραδιάς έχει επιμεληθεί ο βραβευμένος με αστέρι Michelin σεφ κ. Ανδρέας Μαυρομμάτης.

Τη βραδιά θα πλαισιώσουν μουσικά ο Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Γιώργος Θεοφάνους, που με τέσσερεις ακόμη τραγουδιστές θα ταξιδέψουν το κοινό μέσα από τις μελωδίες παλιών και νέων επιτυχιών και τον υπέροχο ήχο των πιάνων τους.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του προεδρικού ζεύγους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν σε μη προνομιούχους φοιτητές και μαθητές. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 99548443.

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: Alokozay Group of Companies

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Eurobank Cyprus, Mavrommatis Paris, Vassos Eliades Ltd, Four Seasons Hotel, E. Diogenous Printing House Ltd, A.M.F Flowers