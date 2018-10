Η πιο επικίνδυνη σελέμπριτι σε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο (pic)

Το διαδίκτυο εγκυμονεί κινδύνους όταν δεν γίνεται ασφαλής χρήση.

Σύμφωνα με την εταιρεία McAfee που ειδικεύεται στην κυβερνοασφάλεια, μια πολύ συνηθισμένη τακτική των επιτήδειων είναι να χρησιμοποιούν ονόματα διάσημων προσώπων για να οδηγήσουν τους επισκέπτες σε ιστότοπους που χρησιμοποιούνται για να την εγκατάσταση κακόβουλων λογισμικών ή για την κλοπή προσωπικών πληροφοριών και κωδικών πρόσβασης.

Φέτος, λοιπόν, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε η McAfee, την τιμητική της έχει η διάσημη τηλεπερσόνα Kim Kardashian, η οποία χαρακτηρίζεται ως η «πιο επικίνδυνη σελέμπριτι» που θα μπορούσε να αναζητήσει κανείς διαδικτυακά στη Μεγάλη Βρετανία, κλέβοντας τη δόξα από τον Βρετανό τραγουδιστή Craig David που είχε την πρωτιά πέρσι.

Στη δεύτερη θέση της λίστας φιγουράρει η «μαύρη γαζέλα» της πασαρέλας, Naomi Campbell, με τη μεγαλύτερη αδερφή της Kim Kardashian, Kourtney να ακολουθεί στην τρίτη θέση.



Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η τραγουδίστρια Adele και η παρουσιάστρια Caroline Flack.

Τη σχετική πρωτιά στις ΗΠΑ κατέχει η ηθοποιός της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Orange Is The New Black», Ruby Rose. Ο επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας της McAfee, Raj Samani λέει χαρακτηριστικά: «Ζούμε σε έναν γρήγορο κόσμο που επηρεάζεται έντονα από την ποπ κουλτούρα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπάρχουν ατελείωτες επιλογές όσον αφορά την ψυχαγωγία που επιθυμεί να απολαύσει ο καθένας μέσα από μια ποικιλία συνδεδεμένων συσκευών. Με την επιρροή και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Kim Kardashian, οι άνθρωποι θα πάνε σε ακραίες λύσεις για να γίνουν λίγο περισσότερο σαν την Kim».

Η εταιρεία συμβουλεύει τους χρήστες να επισκέπτονται μόνο ιστοσελίδες που εμπιστεύονται και να κρατούν ενημερωμένες τις εφαρμογές και τα λογισμικά προστασίας από ιούς (antivirus) στις συσκευές τους.