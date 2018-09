Μέγκαν Μαρκλ: Προσβολές και ολομέτωπη επίθεση από την αδελφή της

Ακόμη μια επίθεση ενάντια στην αδελφή της Μέγκαν Μαρκλ εξαπέλυσε η αδελφή της Σαμάνθα στο Twitter. Aυτή τη φορά η Σαμάνθα Μαρκλ συγκρίνει την αδελφή της, Δούκισσα του Σάσεξ, με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι άνθρωποι πρέπει να σταματήσουν να είναι τόσο τυφλωμένοι από τη λάμψη της διασημότητας και του πλούτου» έγραψε η Σαμάνθα στο Twitter.

«Ο Τραμπ είπε ότι θα μπορούσε να πυροβολήσει κάποιον και να μην χάσει ψήφους. Η ίδια νοοτροπία ισχύει και για την αδερφή μου. Οι άνθρωποι πιστεύουν ο,τιδήποτε και εξακολουθούν να ακολουθούν τη σειρά μυρμηγκιών», ισχυρίστηκε.

«Οφείλει στον πατέρα μου πολύ αγάπη και σεβασμό. Κανείς δεν θέλει να χαλάσει τον γάμο της και ο γάμος δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι η ευγενική συμπεριφορά προς τον πατέρα μας» πρόσθεσε.

Η Μέγκαν Μαρκλ αποξενώθηκε από τη Σαμάνθα και τον πατέρα τους, Τόμας Μαρκλ, πριν από τον βασιλικό γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι, λόγω της κοινής τους συνήθειας να μιλάνε στα ΜΜΕ για εκείνη.

Οι δύο αδελφές δεν φαίνεται να συμφιλιώνονται σύντομα, επειδή η Σαμάνθα εξέφρασε την αποστροφή της για την 37χρονη πρώην πρωταγωνίστρια της σειράς «Suits» με ένα υποτιμητικό ψευδώνυμο.

«Δεν θα είμαι ποτέ ξανά γλυκιά» ανέφερε. «Η duchASS (παράφραση του τίτλου Δούκισσα – DUCHESS) πρέπει να είναι ανθρώπινη στον πατέρα μας που της έχει δώσει τα πάντα... και αυτές οι αηδίες στα ΜΜΕ μπορούν να σταματήσουν! Ήταν πάντα εκεί για εκείνη. Τα ψεύτικα νεύματα και τα χαμόγελα μπορούν να σταματήσουν. Η duchASS μπορεί να υποκλιθεί στον μπαμπά» έγραψε.

«Μιλάει μόνο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επειδή τον αγνοούσε για πολύ καιρό και τον σνόμπαρε» πρόσθεσε. «Έχει το δικαίωμα να μιλήσει κι αν δεν της αρέσει, αυτό είναι κακό. Πρέπει να ξυπνήσει και να είναι ένας καλός άνθρωπος», είπε.

Ο Τόμας Μαρκλ, 73 ετών, δήλωσε ότι δεν έχει μιλήσει με τη Μέγκαν από τότε που δεν τη συνόδευσε στον γάμο, επειδή, όπως υποστήριξε, έπαθε καρδιακή προσβολή.

Η απουσία του από τον γάμο ήρθε μετά την αποκάλυψη ότι οι παπαράτσι φωτογραφίες που έδειχναν τον μέλλοντα πεθερό τού πρίγκιπα Χάρι να προετοιμάζεται για τον γάμο, ήταν στημένες, από τον ίδιο τον Τόμας Μαρκλ και τον φωτογράφο Τζεφ Ράινερ, ώστε να φαίνονται τέτοιες. Ο Τόμας Μαρκλ ισχυρίστηκε αργότερα ότι το έκανε με εντολή της Σαμάνθα.

Από τη μεριά της, η Σαμάνθα δεν σταματά να μιλά για τη Μέγκαν Μαρκλ. «Ο πατέρας μου ολόκληρη τη ζωή του είχε πάντα προτεραιότητα την αδερφή μου και του χρωστάει πολλά και κυρίως σεβασμό!» ανέφερε.

«Θα αφήνατε κάποιον από την οικογένειά σας να πληγώνεται συνεχώς, όπως ο πατέρας μου και δεν θα λέγατε τίποτα; Αμφιβάλλω» συνέχισε. «Αφού δώσει στον πατέρα μου την αγάπη και το σεβασμό που του αξίζει, μπορεί να συνεχίσει με τον γλυκό της τρόπο και κανείς δεν θα πει τίποτα».

