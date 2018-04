Οι πρώτες φωτογραφίες της Κέιτ Μίντλετον και βασιλικού μωρού

Φορώντας ένα κατακόκκινο φόρεμα με λευκό δαντελένιο γιακά, η δούκισσα του Κέιμπριτζ έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, πόζαρε χαμογελαστό για τους φωτογράφους έξω από τον ιδιωτική πτέρυγα Lindo της κλινικής St. Mary του Λονδίνου, όπου έφερε στον κόσμο το τρίτο τους παιδί.

Το απόγευμα πρίγκιπας Γουίλιαμ αποχωρίστηκε για λίγο την Κέιτ και επέστρεψε στο μαιευτήριο με τον 4χρονο πρίγκιπα Τζορτζ και την αδερφή του, πριγκίπισσα Σάρλοτ, η οποία μάλιστα χαιρέτησε με ένα ντροπαλό χαμόγελο τις κάμερες.

Γέννησε η Κέιτ- Αυτό είναι το φύλο του νέου βασιλικού μωρο

Πηγή: protothema.gr

The prince is here! The Duke and Duchess of Cambridge appear on the steps of St Mary's Hospital with their third child #RoyalBaby pic.twitter.com/KfeypuiZ3G