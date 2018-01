Η συγκλονιστική ιστορία πίσω από το θρυλικό Zombie

Η Dolores O' Riordan που έγραψε το κομμάτι το χαρακτήρισε «κραυγή απέναντι στην απανθρωπιά του ανθρώπου απέναντι σε ένα παιδί»

Είναι ένα από τα πλέον διάσημα τραγούδια της δεκαετίας του '90, αλλά και το εκείνο που απογείωσε τόσο τους Cranberries, όσο και την δημιουργό και ερμηνεύτριά του, Dolores O'Riordan, η οποία έφυγε χθες ξαφνικά από τη ζωή.



Ο 12χρονος γιος του Κόλιν Πάρι, Τιμ, ήταν ένα από τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν, όταν μέλη του IRA «φύτεψαν» δύο βόμβες σε κάδους στο Γουόρινγκτον, στις 20 Μαρτίου 1993.

Η πρώτη σκόρπισε τον πανικό, ενώ η δεύτερη άφησε πίσω της δύο νεκρά παιδιά από τα θραύσματα, τον 12χρονο Τιμ Πάρι και τον 3χρονος Τζόναθαν Μπολ, ενώ τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι άνθρωποι.

Ο Κόλιν Πάρι ανακάλυψε μόλις χθες ότι το Zombie, που κυκλοφόρησε το 1994, αναφερόταν σε αυτήν την τραγωδία.

«Μόλις χθες ανακάλυψα ότι το συγκρότημά ή ή ίδια είχε συνθέσει το κομμάτι στη μνήμη εκείνου του τραγικού γεγονότος. Οι στίχοι είναι τόσο μαγικοί, αλλά και πραγματικοί. Το μακελειό στο Γουόρινγκτον, όπως και άλλα παρόμοια γεγονότα στην Ιρλανδία και γενικά στη Μεγάλη Βρετανία επηρέασαν τόσες πολλές οικογένειες, πολλοί άνθρωποι πόνεσαν και υπέφεραν κατά τη διάρκεια αυτής της ένοπλης εκστρατείας. Διαβάζοντας τους στίχους από αυτό το ιρλανδικό συγκρότημα είναι κάτι το πολύ δυνατό», δήλωσε στο BBC ο πατέρας του 12χρονου Τομ.

Όπως είχε πει και η O' Riordan που έγραψε το Zombie, «αυτό το τραγούδι είναι η κραυγή μας είναι η απανθρωπιά του ανθρώπου απέναντι στον άνθρωπο, απέναντι σε ένα παιδί. Θυμάμαι βρισκόμουν στην Αγγλία όταν συνέβη το περιστατικό. Είχα στεναχωρηθεί πολύ με αυτό που συνέβη. Αυτές οι βόμβες «χτυπάνε» παντού. Θα μπορούσε να πεθάνει οποιοσδήποτε. Είναι δύσκολο να τραγουδάς για τέτοια γεγονότα».

Η ίδια δέχτηκε σκληρή κριτική εκείνη την εποχή για τους στίχους, με ορισμένους να την κατηγορούν ότι δεν έχει ιδέα για τα γεγονότα στα οποία αναφερόταν.

Όμως είχε απαντήσε: «Ο IRA δεν είμαι εγώ. Εγώ δεν είμαι ο IRA. Οι Cranberries δεν είναι ο IRA. Ούτε η οικογένειά μου είναι. Όταν το τραγούδι λέει "δεν είμαι εγώ, δεν είναι η οικογένειά μου" ("It's not me, it's not my family") αυτό ακριβώς λέω. Δεν είναι η Ιρλανδία, είναι κάποιοι ηλίθιοι που ζουν στο παρελθόν»

Το βίντεο κλιπ, το οποίο έδειχνε εικόνες από τη Βόρεια Ιρλανδία και εμφανίζονταν και τα δύο αγόρια, απαγορεύτηκε από το BBC και έτσι το τραγούδι έφτασε μόνο μέχρι το Νο 14 των βρετανικών charts, ενώ αντιστοίχως στα αμερικανικά ήταν στην κορυφή.

Πηγή: protothema