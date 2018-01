Θρήνος για τον μεγάλο μουσικό Fast Eddie (pic)

Σήμερα αποχαιρετούμε το original, θρυλικό lineup των Motörhead, αφού «έφυγε» από τη ζωή και ο κιθαρίστας Fast Eddie Clarke (Edward Allan Clarke), σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα τους στο Facebook.

Ο Clarke νοσηλευόταν με πνευμονία αλλά τελικώς δεν τα κατάφερε.

«Είμαστε στην πολύ δυσάρεστη θέση να σας μεταφέρουμε τα νέα που λάβαμε νωρίτερα. Ο Edward Allan Clarke - ή όπως όλοι μας τον ξέρουμε και τον αγαπάμε Fast Eddie Clarke - απεβίωσε χθες. Ο Ted Carroll (Chiswick Records) έκανε τη λυπηρή αυτή ανακοίνωση μέσω της σελίδας του στο Facebook, αφού έμαθε από τον Doug Smith πως ο Fast Eddie “έφυγε” από τη ζωή ήρεμος στο νοσοκομείο που δεχόταν θεραπεία για πνευμονία…».



Το 1976 ο Fast Eddie γνώρισε τον Phil "Philthy Animal" Taylor, ο οποίος είχε μόλις γίνει μέλος των Motörhead, στους οποίους εντάχθηκε και ο Clarke λίγο αργότερα. Το συγκρότημα γνώρισε μεγάλη επιτυχία με τους δίσκους "Overkill" (1979), "Bomber" (1979), "Ace of Spades" (1980) και "Iron Fist" (1982), ενώ το ζωντανά ηχογραφημένο "No Sleep 'til Hammersmith" (1981) έφθασε στην κορυφή των βρετανικών τσαρτ.

Η συγκεκριμένη ιστορική σύνθεση κυκλοφόρησε επτά Top-40 single και τέσσερις βραβευμένους δίσκους.

Ο Clarke έκανε πρώτα φωνητικά στα τραγούδια "Beer Drinkers and Hell Raisers", "I'm Your Witchdoctor", "Step Down" και "Emergency".

Πηγή: cnn