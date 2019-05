1η Ημερίδα Ρομποτικής & Ελάχιστα Επεμβατικής Ογκολ. Χειρουργικής

Η ρομποτική χειρουργική είναι μια νέα επαναστατική μέθοδος στον χώρο της χειρουργικής ογκολογίας. Το ενδιαφέρον της Ιατρικής Επιστημονικής Κοινότητας στρέφεται το ερχόμενο Σάββατο, 25 Μαΐου, στην επιστημονική ημερίδα με Θέμα: «Current Concepts in Surgical Oncology | Ρομποτική και Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Θώρακος, Οισοφάγου, Xειρουργική Ήπατος, Χοληφόρων και Παγκρέατος».

Η Οργανωτική επιτροπή της ημερίδας, αποτελείται από κορυφαίους και διεθνούς φήμης αναγνωρισμένους γιατρούς, διακεκριμένους ο καθένας στον τομέα του.

• Δρ. Αθανάσιος Πέτρου, Γενικός Χειρουργός,

Επικεφαλής Τμήματος Ρομποτικής και Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Ογκολογίας και της Χειρουργικής Ήπατος -Χοληφόρων – Παγκρέατος.

• Δρ. Εμμανουήλ Γεωργιαννάκης, Θωρακοχειρουργός,

Επικεφαλής Τμήματος Ρομποτικής και Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Θώρακος

• Δρ. Χαρίλαος Κωνσταντινίδης, Γενικός Χειρουργός, Επικεφαλής Τμήματος Ρομποτικής και Ελάχιστα Επεμβατικής Γενικής Χειρουργικής και Οισοφάγου

• Δρ. Χρύσανθος Κουριεύς, Χειρουργός Ανδρολόγος – Ουρολόγος, Επικεφαλής Τμήματος Ρομποτικής και Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογικής Χειρουργικής

Οι τέσσερις κορυφαίοι Χειρουργοί μεταξύ άλλων θα αναφερθούν στην αποτελεσματικότητα του τελευταίας τεχνολογίας ρομποτικού συστήματος «da Vinci». Πρόκειται για τεχνολογία 4ης γενιάς, το μοναδικό στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

H Επιστημονική επιτροπή θα απαρτίζεται από διακεκριμένους και καταξιωμένους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.

1. Δρ. Μάριος Καραϊσκάκης, Γενικός Χειρουργός

2. Δρ. Γεώργιος Ποταμίτης, Γαστρεντερολόγος

3. Δρ. Γεώργιος Άστρας, Παθολόγος Ογκολόγος

4. Δρ. Σάββας Ιωάννου, Παθολόγος Διαβητολόγος

5. Δρ. Παναγιώτα Ροζάνα-Πέτρου, Πνευμονολόγος

6. Δρ. Μαρία Τσιτσκάρη, Επεμβατική Ακτινολόγος

7. Δρ. Μαρία Μαϊμάρη, Θωρακοχειρουργός

8. Δρ. Βασιλική Ηλιάδου, Νευρολόγος, Νευροφυσιολόγος

Επίσης, την ημερίδα θα τιμήσει με την παρουσία του ο διεθνούς φήμης Καθηγητής Ογκολογίας Dr. Ilan Ron, από το Ισραήλ.

Την Ημερίδα θα χαιρετίσουν ο CEO & Vice Chairman of the Board, AIMIS Healthcare Group, ο κ. Μάριος Παπαδόπουλος, ο κ. Shuki Madanes, Founder and chairman of the Madanes Insurances Group, του Ισραήλ και ο Δρ. Smith William, Νευροχειρουργό́ς, Founder & Chairman of AIMIS Innovations & Training, ενώ θα παρευρεθούν οι Πρόεδροι και τα μέλη των διαφόρων Ιατρικών Εταιριών Κύπρου, καθώς και πλήθος επιστημονικού κόσμου.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας σειράς εκδηλώσεων με αφορμή τα 10 χρόνια παρουσίας του Ινστιτούτου AIMIS «American Institute of Minimally Invasive Surgery» στην Κύπρο, με στόχο την προώθηση της Διεπιστημονικής (multidisciplinary) προσέγγισης στην Ιατρική Φροντίδα. Θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί και θα πραγματοποιηθεί στον Χαρουπόμυλο, αίθουσα Ceronia Hall, στην Λεμεσό.

Την ευθύνη της διοργάνωσης έχουν οι «The Organisers», ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι η τηλεόραση SIGMA και το Sigmalive.