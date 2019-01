Αρχίζει 4 Φεβρουαρίου η εκστρατεία «Ποιος είσαι και τι θα κάνεις;»

Την 4η Φεβρουαρίου, που καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, αρχίζει η παγκύπρια εκστρατεία διαφώτισης του πληθυσμού από τους αρμόδιους φορείς με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου, υπό το σύνθημα «Ποιος είσαι και τι θα κάνεις» (I am and I Will), ένα κάλεσμα προς όλους να συμβάλουν ο καθένας με τον δικό του τρόπο, στην αντιμετώπιση του καρκίνου, την ώρα που στην Κύπρο καταγράφονται ετησίως περίπου 3,500 νέα περιστατικά.

Η εκστρατεία και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ανακοινώθηκαν σε σημερινή διάσκεψη Τύπου στο Υπουργείο Υγείας.

Ο καρκίνος αποτελεί παγκόσμια μείζον θέμα Δημόσιας Υγείας, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου σε χαιρετισμό που ανέγνωσε εκ μέρους του η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου δρ Χριστίνα Γιαννάκη. Σημείωσε πως ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης και δραστικής μείωσης της εμφάνισης των περιστατικών καρκίνων είναι η συλλογική και στοχευμένη δράση, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της γνώσης και της διαλεύκανσης πληροφοριών σχετικά με την ασθένεια του καρκίνου.

Στην Κύπρο, ανέφερε ο κ. Ιωάννου, με βάση το Αρχείο Καρκίνου, τα τελευταία χρόνια, τα περιστατικά καρκίνου που εκδηλώνονται φτάνουν περίπου τις 3,500. Παρόλο που ο αριθμός φαίνεται να είναι μεγάλος, είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο το γεγονός ότι τα περισσότερα περιστατικά διαγιγνώσκονται έγκαιρα και στη χώρα μας καταγράφεται χαμηλή επίπτωση και θνησιμότητα συγκριτικά με την κλίμακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επεσήμανε ο Υπουργός.

Σημείωσε πως ευθύνη και χρέος της Πολιτείας είναι o σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και έγκαιρης ανίχνευσης, καθώς και η διασφάλιση υψηλού επιπέδου παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όλους τους ασθενείς.

«Με την υπεύθυνη στάση μας, την επιδίωξη της Πρωτογενούς Πρόληψης, μέσα από την προώθηση προληπτικών προγραμμάτων, καθώς και την υιοθέτηση σωστού τρόπου ζωής μπορούμε να συνδράμουμε θετικά στη μάχη κατά του καρκίνου. Απώτερος στόχος είναι η προαγωγή παρεμβάσεων που να μειώνουν τους κύριους παράγοντες κινδύνου, όπως την ανθυγιεινή διατροφή, την έλλειψη άσκησης, την κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα» ανέφερε ο Υπουργός.

Πρόσθεσε πως το Υπουργείο Υγείας επικεντρώθηκε επίσης στα προγράμματα Δευτερογενούς Πρόληψης, αναπτύσσοντας οργανωμένα πληθυσμιακά προγράμματα, τα οποία είναι αποδεδειγμένο, πως συμβάλλουν στην ελάττωση της θνητότητας από καρκίνο κατά 30%.

Ο Υπουργός Υγείας σημείωσε, επίσης, ότι η θεραπεία γενικά για όλους τους τύπους και μορφές καρκίνου βασίζεται σε πρωτόκολλα και κοινές κατευθυντήριες γραμμές, τονίζοντας πως το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου και η Ογκολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας έχουν στη διάθεσή τους τις πιο σύγχρονες χημειοθεραπείες, ενώ η ακτινοθεραπεία παρέχεται από σύγχρονους γραμμικούς επιταχυντές από το Ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου και από το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναθεωρημένη Εθνική Στρατηγική για τον Καρκίνο που ολοκληρώθηκε και η οποία περιλαμβάνει πέντε άξονες που αφορούν την Πρόληψη, την Έγκαιρη Διάγνωση και Αντιμετώπιση, την Επανένταξη, την Ανακουφιστική και Ψυχοκοινωνική Στήριξη, την Καταγραφή Περιστατικών/Αρχείο και την Έρευνα.

«Βασικό μέλημα του Υπουργείου Υγείας είναι οι ασθενείς με καρκίνο που εξακολουθούν να δίνουν με αξιοπρέπεια τη μάχη με την αρρώστια, να αισθάνονται ότι η Πολιτεία μπορεί να εγγυηθεί την αξιόπιστη, ποιοτική και αποτελεσματική φροντίδα τους» υπογράμμισε ο Υπουργός καταλήγοντας.

Πέραν των 38,800 ασθενών καταγράφηκαν στο Ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου Λάζαρο Σαββίδη, το Κέντρο έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 38,800 και πλέον ασθενείς. Το περασμένο έτος επισκέφθηκαν τα εξωτερικά ιατρεία του Κέντρου πέραν των 51,000 ασθενών, έγιναν 14,579 συνεδρίες χημειοθεραπείας και ορμονοθεραπείας και 29,269 συνεδρίες ακτινοθεραπείας.

Ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει η αντικατάσταση και των τριών γραμμικών επιταχυντών του Κέντρου με γραμμικούς επιταχυντές τελευταίας τεχνολογίας που θεωρούνται από τους καλύτερους στο είδος τους διεθνώς. Η εγκατάσταση του πρώτου γραμμικού επιταχυντή ξεκίνησε στις αρχές του χρόνου και υπολογίζεται ότι θα λειτουργήσει το Μάιο, ο δεύτερος αναμένεται να παραδοθεί τον Νοέμβριο του 2019 και το έργο υπολογίζεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2020, είπε.

«Ο καρκίνος δεν επηρεάζει μόνο τον ασθενή αλλά όλη την οικογένεια και τον περίγυρό του και ο καθένας μας μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος που ταλανίζει τον ασθενή και το περιβάλλον του. Οι πλέον καθοριστικές παρεμβάσεις είναι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση» σημείωσε ο κ. Σαββίδης.

Είμαστε όλοι μας υπόχρεοι, είπε, «να ακολουθούμε τις συστάσεις των επαγγελματιών υγείας για ένα υγιή τρόπο ζωής και να διεξάγουμε τις ενδεδειγμένες διαγνωστικές εξετάσεις τις οποίες προτείνουν».

Από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα συστήματα υγείας ο καρκίνος

«Το νέο σύστημα υγείας, το ΓεΣΥ, θα πρέπει να γνωρίζει καλά τις ιδιαίτερες ανάγκες σε θέματα καρκίνου» τόνισε εκ μέρους της Προέδρου της Επιτροπής Εθνικής Στρατηγικής για τον Καρκίνο, Στέλλας Κυριακίδου, η κα. Αννα Αχιλλεούδη. «Ο καρκίνος αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες θανάτου και παραμένει ένα μείζον πρόβλημα για την Κύπρο, όπως και παγκοσμίως, και μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα συστήματα υγείας» σημείωσε.

Στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Καρκίνου, ανέφερε η κα. Αχιλλεούδη, είναι να συσπειρώσει τη διεθνή κοινότητα ως προς την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο και να ενθαρρύνει την πρόληψη, ανίχνευση και θεραπεία του. «Πρωταρχικός της στόχος είναι να μειώσει σημαντικά την ασθένεια του καρκίνου, τη νοσηρότητα και την θνησιμότητα» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με την κα. Αχιλλεούδη, η μελέτη για την Εθνική Στρατηγική του Καρκίνου έχει επιδοθεί στον Υπουργό Υγείας για ενημέρωση, ενώ σύντομα θα επιδοθεί και στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Είμαστε σίγουροι ότι οι προτάσεις της Στρατηγικής, ειδικά στα θέματα που έχουμε προτείνει κατά προτεραιότητα, θα τύχουν θερμής υποστήριξης για υλοποίησης» είπε και σημείωσε ότι «είναι ζωτικής σημασίας και οικονομίας η βελτίωση και αναβάθμιση υπηρεσιών που προσφέρονται για τον καρκίνο στον τόπο μας».

Η παγκύπρια εκστρατεία διαφώτισης θα είναι διάρκειας δύο εβδομάδων και στο πλαίσιο αυτής θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε όλες τις πόλεις. Την εκστρατεία διοργανώνουν ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, ο ΠΑΣΥΚΑΦ, η Europa Donna Κύπρου, ο Europa Uomo Κύπρου, το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, το Ίδρυμα Χριστίνα Αποστόλου, ο Σύνδεσμος Ένα Ονειρο Μια Ευχή, ο Σύνδεσμος Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου, ο Οργανισμός Γκολ στη Ζωή και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φοιτητών Ιατρικής, με συντονιστή το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, με τη στήριξη της Εθνικής Επιτροπής για τον Καρκίνο και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.