Αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για το κόψιμο καπνίσματος

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν σχεδόν διπλάσια αποτελεσματικότητα στο να βοηθήσουν τους καπνιστές να κόψουν το τσιγάρο, σε σχέση με τις άλλες μεθόδους υποκατάστασης της νικοτίνης, όπως οι τσίχλες και τα τσιρότα, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα, την πιο ολοκληρωμένη του είδους της μέχρι σήμερα.

Η μελέτη, με επικεφαλής τον καθηγητή Πίτερ Χάγιεκ του Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου, η οποία έγινε σε 886 καπνιστές κυρίως μέσης ηλικίας και δημοσιεύθηκε στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό "The New England Journal of Medicine", έδειξε ότι το 18% όσων ήσαν χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου, είχαν κόψει το κανονικό τσιγάρο μέσα σε ένα χρόνο, έναντι ποσοστού σχεδόν 10% μεταξύ όσων χρησιμοποιούσαν άλλους τρόπους υποκατάστασης της νικοτίνης (τσίχλες, τσιρότα, σπρέι κ.α.).

«Είναι η πρώτη κλινική δοκιμή που ελέγχει την αποτελεσματικότητα των σύγχρονων ηλεκτρονικών τσιγάρων στο να βοηθήσουν τους καπνιστές να το κόψουν και δείχνει ότι είναι σχεδόν δύο φορές πιο αποτελεσματικά σε σχέση με άλλα προϊόντα υποκατάστασης της νικοτίνης», δήλωσε ο Χάγιεκ. «Μολονότι πολλοί καπνιστές αναφέρουν ότι έκοψαν επιτυχώς το τσιγάρο με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών τσιγάρων, οι γιατροί ήσαν έως τώρα διστακτικοί στο να συστήσουν τη χρήση των τελευταίων, εξαιτίας της έλλειψης σαφών ενδείξεων από τυχαιοποιημένες και ελεγχόμενες δοκιμές. Αυτό πιθανώς τώρα θα αλλάξει», πρόσθεσε.

Αν και τόσο τα ηλεκτρονικά τσιγάρα όσο και τα άλλα προϊόντα υποκατάστασης της νικοτίνης θεωρήθηκαν από τους χρήστες λιγότερο ικανοποιητικά σε σχέση με το παραδοσιακό τσιγάρο, τα πρώτα παρείχαν συγκριτικά μεγαλύτερη ικανοποίηση. Επίσης οι χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου παρήγαν λιγότερο φλέμα και έβηχαν λιγότερο μετά 52 εβδομάδες, ενώ είχαν επίσης μικρότερη δυσκολία συγκέντρωσης και λιγότερα συμπτώματα ναυτίας. Μετά από ένα έτος σχεδόν το 80% των χρηστών ηλεκτρονικού τσιγάρου συνέχιζαν να είναι ατμιστές, έναντι μόνο 9% που συνέχιζαν να χρησιμοποιούν τσιρότο, τσίχλα ή άλλη μέθοδο.

«Μπορεί κανείς να δει κανείς τόσο μια προβληματική όσο και μια ωφέλιμη πλευρά στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, αλλά νομίζω ότι η θετική είναι πιο ισχυρή», δήλωσε ο Χάγιεκ, σύμφωνα με τη «Γκάρντιαν».

Στη Βρετανία πολλοί άλλοι επιστήμονες υποστηρίζουν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ως μέσο για το κόψιμο του κανονικού τσιγάρου. Όμως στις ΗΠΑ οι ειδικοί είναι πιο επιφυλακτικοί απέναντι στο ηλεκτρονικό τσιγάρο που περιέχει νικοτίνη, θεωρώντας ότι μπορεί να γίνει εθιστικό για τους ατμιστές και ότι μπορεί να ανοίξει το δρόμο στο να αρχίσουν να καπνίζουν τα παιδιά.

Πάντως όλοι λίγο-πολύ οι επιστήμονες -και στη Βρετανία- συμφωνούν ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες έρευνες πάνω στις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις του ηλεκτρονικού τσιγάρου σε βάθος χρόνου.

