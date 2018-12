Σαρωτικές αλλαγές στον τομέα της υγείας εν όψει ΓΕΣΥ

Ο τομέας της Υγείας σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, αφού μέσα από μια σειρά νομοθετημάτων, με κορυφαία και σημαντικότερα εκείνα της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων και της εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας, προσδοκούμε στην εκ βάθρων αλλαγή του συστήματος υγείας που υπάρχει στην Κύπρο.

Αυτό ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, ανακοινώνοντας επίσης σαρωτικές αλλαγές στην υγεία.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι: «Δεν είναι πλέον επιτρεπτό, μερικές μόλις μέρες πριν την έλευση του 2019, οι Κύπριοι ασθενείς να είναι οι μοναδικοί Ευρωπαίοι πολίτες που δεν απολαμβάνουν ένα σύγχρονο, καθολικό και ισότιμο σύστημα υγείας».

Πρόσθεσε δε ότι αυτό το ταξίδι άρχισε και βρίσκεται προς το τέλος του.

Η αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων μας είναι επιτακτική ανάγκη, αφού είναι παραδεκτό πως ο υφιστάμενος τρόπος λειτουργίας τους δεν εξυπηρετεί τους ασθενείς και δεν διευκολύνει τους επαγγελματίες υγείας στην ενάσκηση των καθηκόντων τους, συμπλήρωσε.

Στάθηκε ιδιαίτερα στην αναδιοργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που ολοκληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στην Αστική Λευκωσία και έχει ήδη αρχίσει για τις αγροτικές περιοχές.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων είναι στοίχημα που θέλουμε να κερδίσουμε κυρίως για τους ασθενείς μας, αλλά και για τους επαγγελματίες υγείας.

Η Κύπρος έχει προωθήσει πρωτοβουλία για σύσταση της Τεχνικής Επιτροπής της Βαλέτας μέσα από την υπογραφή της Διακήρυξης της Βαλέτας, ενισχύουν την διαπραγματευτική τους δύναμη έναντι των φαρμακοβιομηχανιών για την εξασφάλιση καινοτόμων φαρμάκων σε χαμηλότερες τιμές.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της Ελλάδας, Ανδρέα Ξάνθο, «ιδιαίτερα για τα καινοτόμα φάρμακα, όπου παρατηρούνται οι υψηλότερες τιμές και η μεγαλύτερη δυσκολία στην πρόσβασή τους, η Κύπρος έχει προωθήσει πρωτοβουλία για σύσταση της Τεχνικής Επιτροπής της Βαλέτας».

Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου χαιρέτησε τον διάλογο που πραγματοποιούν με καλή θέληση, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας με το θεσμικό όργανο των ιατρών, με απώτερο στόχο την εξεύρεση συγκλίσεων και την ίση πρόσβαση των Κύπριων ασθενών σε υπηρεσίες υγείας, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση ή την σοβαρότητα της πάθησής τους.

Οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων της υγείας έγιναν στο πλαίσιο του Συνεδρίου "The Future of Healthcare in Cyprus”, που διοργάνωσε ο ΔΙΑΣ.