Σημαντική αναγνώριση Μικροβιολογικό Τμήμα του ΓΝΛ από ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα προτείνει όπως το Μικροβιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας καταστεί Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για τον Ιό της Γρίπης απόφαση η οποία ελήφθη μετά από επίσκεψη που πραγματοποίησε εκεί κλιμάκιο του Οργανισμού κατά την οποία διαπίστωσε ότι «έχει πλήρεις και επαρκείς εγκαταστάσεις για τις δραστηριότητες ενός σύγχρονου εργαστηρίου ιολογίας».





Επίσης, «περιλαμβάνει εργαστήρια τα οποία μπορούν να χειριστούν όλα τα δείγματα της εποχικής γρίπης και να ταυτοποιήσουν λοιμώξεις από ιούς γρίπης που προκαλούν ζωονόσους», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας.



Προσθέτει ότι στην απόφαση προσμέτρησε και το ότι το εν λόγω τμήμα «έχει συμβάλει στο Παγκόσμιο Σύστημα Επιτήρησης και Ανταπόκρισης για τον ιό της Γρίπης του ΠΟΥ (GISRS), στέλνοντας κλινικά δείγματα στο WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Influenza στο Ινστιτούτο Francis Crick στο Λονδίνο».



Το Μικροβιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας συνεργάζεται, επίσης, και με το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς της Γερμανίας στο Ινστιτούτο Robert Koch στο Βερολίνο.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, «η αποστολή του ΠΟΥ αποφάσισε ότι το Εργαστήριο πληροί τα κριτήρια και τους όρους αναφοράς του ΠΟΥ για τα Εθνικά Κέντρα για την Γρίπη (WHO NIC) και ως εκ τούτου θα προτείνει την αναγνώριση από τον ΠΟΥ του Εργαστηρίου για τον Ιό της Γρίπης του Μικροβιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας ως Εθνικό Κέντρο Αναφοράς του ΠΟΥ για τον Ιό της Γρίπης».



Τα Εθνικά Κέντρα Αναφοράς για τον ιό της Γρίπης αποτελούν σημεία αναφοράς και διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην επιτήρηση της γρίπης σε εθνικό επίπεδο.



Μέσω του Παγκόσμιου Συστήματος Επιτήρησης και Ανταπόκρισης για τον ιό της Γρίπης του ΠΟΥ (Global Influenza Surveillance and Response System-GISRS) συμμετέχουν στην περιφερειακή και παγκόσμια επιτήρηση, συμβάλλοντας στην εφαρμογή του Πλαισίου Ετοιμότητας για την Πανδημία τη Γρίπης (PIP).



Επίσης, τα Κέντρα αυτά διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη συλλογή κλινικών δειγμάτων και στην απομόνωση των ιών της γρίπης, επιτρέποντας στον ΠΟΥ να παρακολουθεί κάθε χρόνο την περίοδο της γρίπης και να κάνει συστάσεις για τη σύσταση του σχετικού εμβολίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ