Πώς με μια αλλαγή στη διατροφή θα δείχνετε νεότεροι

Μπορεί το χρόνο να μην μπορούμε να τον γυρίσουμε πίσω για να διορθώσουμε λάθη του παρελθόντος, αλλά μπορούμε σίγουρα να κάνουμε την επιδερμίδα μας να δείχνει μια δεκαετία νεότερη. Πώς; Απλά επιλέγοντας μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε φυσικές τροφές, οι οποίες περιέχουν ποικίλα θρεπτικά συστατικά. Γιατί όμως η αποφυγή κάθε είδους επεξεργασμένης τροφής, όπως αλμυρά σνακ και γλυκά θα βοηθήσει;



1. Προστατεύεις τον οργανισμό σου από τις ακτίνες του ηλίου

Εάν λατρεύεις τον καλοκαιρινό ήλιο, καλό θα είναι να προσθέσεις στη διατροφή σου τρόφιμα πλούσια σε λυκοπένιο, όπως οι ντομάτες, η παπάγια και το γκρέιπφρουτ. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Dermatology διαπίστωσε ότι το ισχυρό αντιοξειδωτικό που βρίσκεται στην πάστα ντομάτας προστατεύει το δέρμα από τη φωτογήρανση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ανομοιόμορφη υφή του δέρματος.

2. Βελτιώνεις την ελαστικότητα του δέρματος

Μια χούφτα καρύδια στην πρωινή βρώμη ή τη μεσημεριανή σαλάτα δεν ικανοποιεί μόνο τους γευστικούς σου κάλυκες, αλλά μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγής κολλαγόνου, το οποίο διατηρεί την επιδερμίδα μας νεανική.

3. Προστατεύεις τον οργανισμό σου από πρόωρη γήρανση

“Περίπου το 75% του λίπους στο ελαιόλαδο είναι μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία μπορεί να βοηθήσουν στη διατήρηση της νεανικής όψης”, λέει η Marie Jhin, πιστοποιημένη δερματολόγος. «Οι αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες στο ελαιόλαδο μπορούν επίσης να εξουδετερώνουν τις βλαβερές ελεύθερες ρίζες», συνεχίζει.

4. Μειώνεις την ακμή

Η βιταμίνη Α, που βρίσκεται σε τρόφιμα, όπως το κέιλ και τα καρότα, βοηθά στην αναπαραγωγή των κυττάρων του δέρματος, που είναι το κλειδί για την πρόληψη των ρυτίδων και την καταπολέμηση της ακμής.

5. Μειώνεις τη φλεγμονή

Η ερυθρότητα, το έκζεμα και η ψωρίαση μπορούν να ανακουφιστούν σημαντικά με την απλή αποφυγή επεξεργασμένων υδατανθράκων, όπως το άσπρο ψωμί, το άσπρο ρύζι και τα ζαχαρούχα δημητριακά. «Μπορείς επίσης να βάλεις μουρουνέλαιο και πολυφαινόλες στη διατροφή σου», λέει ο Δρ. Barry Sears, εμπνευστής της The Zone Diet.



6. Εξαλείφεις τις ρυτίδες σου

«Εστίασε σε μια ισορροπημένη διατροφή με άφθονη πρωτεΐνη και λαχανικά και απόφυγε τη ζάχαρη», υποδεικνύει ο Dr. Fred Pescatore. “Η κακή διατροφή που έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη έχει συνδεθεί με την εμφάνιση ρυτίδων και την απώλεια κολλαγόνου και ελαστίνης”, συνεχίζει.

7. Αναζωογονείς την επιδερμίδα σου

Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Clinical Nutrition δείχνει ότι οι άνθρωποι που ενσωματώνουν τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη C στη διατροφή τους έχουν λιγότερες ρυτίδες και λιγότερο ξηρό δέρμα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Α και μην ξαχάσουμε! Η βιταμίνη C βοηθά και με την παραγωγή κολλαγόνου, που αγαπά το δέρμα. Πορτοκαλάκι να προσφέρουμε;

8. Λάμπεις από μέσα προς τα έξω

Θέλεις την καλοκαιρινή λάμψη χωρίς τις βλαβερές συνέπειες των ακτίνων του ηλίου; Πέτυχε το ίδιο αποτέλεσμα χειμώνα-καλοκαίρι, τρώγοντας τροφές πλούσιες σε β-καροτένιο, όπως τα καρότα, το σπανάκι και οι γλυκοπατάτες. “Σου δίνουν μια υγιή, ζεστή λάμψη”, λέει η δερματολόγος Δρ Cynthia Bailey.

Πηγή: protothema