Ένας Κύπριος φλερτάρει με τα… Όσκαρ! (vid)

Ο Άλεξ Μιχαηλίδης σπάει τη σιωπή του με την… «Σιωπηλή Ασθενή».

Ένα απόλυτα ερωτευμένο ζευγάρι, ένα αποτρόπαιο έγκλημα, και μετά… σιωπή!

Ο μύθος της «Άλκηστης» του Ευριπίδη αναβιώνει και εκσυγχρονίζεται χάρη στην πένα του Κύπριου συγγραφέα Άλεξ Μιχαηλίδη.

Σεναριογράφος, με δυο ταινίες στο ενεργητικό του (The Devil you know, 2013 και The Brits are coming, [aka The Con Is On] 2018) στην πρώτη του συγγραφική απόπειρα πέτυχε αυτό που κανείς Κύπριος ή και Βρετανός (Αγγλοκύπριος με πατέρα Ελληνοκύπριο και μητέρα Βρετανίδα) κατάφερε προηγουμένως: με την κυκλοφορία του, η «Σιωπηλή Ασθενής» προσγειώθηκε κατευθείαν στην πρώτη θέση της λίστας των New York Times σε διάστημα ημερών!

Η δε Guardian τον έχει συγκαταλέξει ανάμεσα στους πιο επιφανείς συγγραφείς της χρονιάς που διανύουμε.

Και παρόλο που όπως ο ίδιος λέγει αποφάσισε να στραφεί στη συγγραφή προκειμένου να ξεφύγει από τα «δεσμά» της σεναριογραφίας, ο δημοπρατικός πόλεμος για τα κινηματογραφικά δικαιώματα του βιβλίου τον εκσφενδονίζουν σε βεληνεκές Όσκαρ! Τα δικαιώματα εξασφάλισε η εταιρεία παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών του Μπράτ Πιτ, “PlanB”, ο παραγωγός έχει ήδη κερδίσει δυο βραβεία Όσκαρ, και ως σεναριογράφος ορίστηκε ο ίδιος ο συγγραφέας. Δεν είναι εκτός πραγματικότητας, λοιπόν, να οραματιστεί κανείς και ένα χρυσό αγαλματίδιο στα χέρια του ομολογουμένως ταλαντούχου Άλεξ Μιχαηλίδη.

Γεννηθείς στον Στρόβολο, έφυγε από το νησί για σπουδές μα δεν επέστρεψε ποτέ για να κατοικήσει στην Κύπρο. Ωστόσο, τα βιώματά του τον συνοδεύουν ακόμα σε πλείστα επίπεδα. Σε παλαιότερη συνέντευξή του (στην ελλαδική Lifo) είχε σταθεί στις συνέπειες της τουρκικής εισβολής. «Η πιο έντονη μνήμη είναι η πόλη που διχοτομήθηκε με την πράσινη γραμμή και τους στρατιώτες των Ηνωμένων Εθνών», είχε πει στην τον περασμένο Απρίλιο στην Lifo.gr, προσθέτοντας: «Θυμάμαι αυτή την εμπειρία πολύ ζωντανά – τη σιωπή, τον ζόφο, το συρματόπλεγμα, τα σπασμένα γυαλιά. Φοβόμουν και μερικές φορές αναρωτιέμαι αν με τραβάνε οι ιστορίες αγωνίας και τρόμου γι' αυτόν τον λόγο. Σίγουρα ήταν ασυνήθιστες παιδικές εμπειρίες αυτές, να μεγαλώνεις στη Λευκωσία τότε και να ζεις με τον φόβο μιας δεύτερης τουρκικής εισβολής».

Ωστόσο, η Κύπρος για τον Άλεξ Μιχαηλίδη είναι και ο τόπος ο οποίος τον μύησε στον θαυμαστό κόσμο της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας και δραματουργίας. Από μικρό παιδί, θυμάται να επισκέπτεται τη βιβλιοθήκη με την μητέρα του, αλλά και να διδάσκεται στο σχολείο τους μεγάλους τραγωδούς. Μιλώντας μας εξηγεί πώς ο μύθος της «Άλκηστης» τον στιγματίζει και τον στοιχειώνει από την εφηβεία του. Μας περιγράφει πώς το έργο της Αγκάθα Κρίστι γίνεται ο συγγραφικός του φάρος κάτω από τον καυτό κυπριακό ήλιο.

Για τον Άλεξ Μιχαηλίδη ήταν αναπόφευκτη εξέλιξη η συγγραφή ψυχολογικών θρίλερ, στα οποία πρωταγωνιστούν με χαρακτήρες αρχέτυπα από την αρχαία ελληνική μυθολογία και δραματουργία, εμποτισμένα με έντονο ψυχοθεραπευτικό χρώμα, αν και, και για τον ίδιο η συνταγή ήταν για χρόνια κρυμμένη σε κάποιο θάλαμο του μυαλού, ο οποίος χρειάστηκε αρκετά χρόνια και πολλές αποτυχημένες προσπάθειες για να ξεκλειδώσει.

Καταλυτικό ρόλο έπαιξε και η πασίγνωστη πρωτοκλασάτη ηθοποιός Ούμα Θέρμαν, αλλά αυτό ίσως το συζητήσουμε με τον Άλεξ μια άλλη φορά…

Η «Σιωπηλή Ασθενής» είναι αδιαμφισβήτητα το must read βιβλίο αυτού του καλοκαιριού, και όχι μόνο! Πλοκή, ταχύτητα, ανατροπή…γιατί η σιωπή δεν είναι πάντα χρυσός! Συναρπαστικό, καθηλωτικό, ευφυέστατο!

Σημείωση: Το βιβλίο, που κυκλοφορεί ήδη σε 44 χώρες, κυκλοφόρησε πριν μερικές εβδομάδες και στα ελληνικά, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Η πρώτη έκδοση είναι ήδη sold out και άρχισε η εκτύπωση 2ης έκδοσης.