O Alex Economou έρχεται στην Κύπρο με την παράσταση "This Is Me"

O ταλαντούχος τραγουδιστής και δημιουργός Alex Economou, έχοντας συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας και κουβαλώντας στις αποσκευές του σημαντικές διακρίσεις στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη, (Best Jazz Artist of the Year στα Artists In Music Awards στο Λος Άντζελες, Voice Achievement Award στην Βοστώνη) όπου έκανε τα πρώτα του μουσικά βήματα, ετοιμάζεται για ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Alex Economou επιλέγει να μας ταξιδέψει στον ευφάνταστο κόσμο του, με αγαπημένα εμβληματικά τραγούδια σε πρωτότυπες διασκευές, καθώς επίσης και τις επιτυχίες του “Ο χορός της Μοναξιάς”, “Sometimes”, “No criminal” κ.α.

Μετά την πολύ πετυχήμενη του εμφάνιση, που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, στην παράσταση με τίτλο This Is Me, ξεκινάει την καλοκαιρινή του περιοδεία. Πρόκειται για μια μουσική παράσταση ζεστή, γοητευτική, άμεση, γεμάτη συναισθήματα. Ο Alex Economou με την σπάνια μελωδική φωνή του και παρέα με τους μουσικούς και τραγουδιστές που θα τον συνοδεύσουν επί σκηνής, μας υπόσχονται ένα μουσικό μαγικό ταξίδι.

Επόμενος σταθμός αυτού του ταξιδιού, η Λευκωσία στις 29 Μαΐου στο Σατιρικό Θέατρο για μια συναυλία πλημμυρισμένη φρεσκάδα και χρώμα.

Ο Alex Economou σημειώνει για την παράσταση: Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι ένα project που ήθελα εδώ και καιρό να ετοιμάσω, έφτασε η ώρα να σας το παρουσιάσω. Μία ιδιαίτερη μουσική παράσταση με τραγούδια τα οποία με σημάδεψαν στην μέχρι τώρα πορεία μου, σε πρωτότυπες ενορχηστρώσεις.

Με όλες τις καλές και τις δύσκολες στιγμές, τις ατυχίες και τις επιτυχίες που βίωσα και βιώνω, διαμορφώθηκα και ωρίμασα σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης με βάση πάντα το συναίσθημα, δημιουργώντας αυτό που είμαι σήμερα. “This is Me” λοιπόν και ο τίτλος της παράστασης.

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Νικόλας Μαυρέσης (πίανο), Αλέξης Μπούντρος (κιθάρα), Σωτήρης Γιατρού (τυμπανά), Πέτρος Παπακωνσταντίνου (μπάσο), Ηλίας Ιωάννου (τρομπέτα)

Στα φωνητικά: Έλενα Κκέλη, Μάριος Παναγή, Πωλίνα Κάπονα

Καλλιτεχνική επιμέλεια & management: Άλεξ Ελσαμπάγ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 13€ προπώληση 15€ ταμείο.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: tickethour.com.cy , σε όλα τα καταστήματα acs, και στο τηλέφωνο 77 77 70 40

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Ράδιο Πρώτο, Check in Cyprus

Βιογραφικό Alex Economou

Ο Alex Economou είναι τραγουδιστής - δημιουργός και κατάγεται από την Κύπρο. Από μικρή ηλικία αναδείχθηκε νικητής σε αρκετούς εθνικούς διαγωνισμούς και παράλληλα έκανε εμφανίσεις σε σημαντικούς χώρους, στην πατρίδα του την Κύπρο. Μόλις αποφοίτησε από το σχολείο ταξίδεψε στη Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών για να σπουδάσει στο σπουδαιότερο κολλέγιο μουσικής, το Berklee College of Music, από το οποίο αποφοίτησε αριστούχος έχοντας κερδίσει μαζί με την υποτροφία του και το βραβείο «Voice Department Achievement Award».

To 2011 μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να κυκλοφορήσει το πρώτο του single με τίτλο «Brighter day», το οποίο έφτασε στην κορυφή των charts και του έδωσε την υποψηφιότητα στα Hollywood Music in Media Awards του 2012 για το καλύτερο pop τραγούδι. Τον επόμενο χρόνο κυκλοφόρησε το δεύτερο single του με τίτλο «No Criminal» όπου και ψηφίστηκε ως "Best Jazz Artist of the Year" στα Artists In Music Awards στο Λος Άντζελες.

Στο Λος Άντζελες δούλεψε με πολύ σημαντικούς παραγωγούς της μουσικής βιομηχανίας, ηχογραφώντας διαφημιστικά spots για την Kellog’s και διάφορα demos για studios. Στη συνέχεια μετακόμισε στη Νέα Υόρκη όπου είχε μια σειρά από επιτυχημένα ακουστικά lives ενώ ταξίδεψε στην Ελλάδα για να συμμετέχει στο δημοφιλές talent show The Voice, φτάνοντας στους τελικούς.

Τα τελευταία χρόνια ζεί σε Ελλάδα & Κύπρο όπου έχει εμφανιστεί με τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της χώρας, έχοντας κυκλοφορήσει τραγούδια με τις δισκογραφικές εταιρίες Minos EMI Universal, Cobalt Music αλλά και ως ανεξάρτητος καλλιτέχνης. Πήρε άριστες κριτικές για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο ως Agustin Magaldi στο περίφημο μιούζικαλ Evita του Andrew Lloyd Webber και έχει κάνει την μουσική διδασκαλία στο μιούζικαλ "ΤΕΡΑΤΑ" του Γιώργου Θεοφάνους.

SoundCloud Link: https://soundcloud.com/alex-economou

Spotify Link: https://artists.spotify.com/c/artist/0e8wdSD33huhgaf41RCmud/profile

Youtube Link: https://www.youtube.com/user/AlexEconomouOfficial