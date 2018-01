Αφρικανός ο Αχιλλέας σ΄ επική συμπαραγωγή NETFLIX-BBC

Διχασμένοι είναι οι φίλοι των ταινιών από όλο σχεδόν τον κόσμο αναφορικά με τη νέα ταινία Troy: Fall Of A City (Τροία: H πτώση μιας Πόλης), με παραγωγή από ΒΒC και το Netflix, όπου οι Έλληνες μυθολογικοί ήρωες και Θεοί, όπως ο Αχιλλέας, ο Πάτροκλος και ο Δίας, θα παίζονται από μαύρους ηθοποιούς. Η συγκεκριμένη σειρά οκτώ κύκλων, που θα αρχίσει να προβάλλεται αρχές του 2018, έχει ήδη προκαλέσει αντίδραση και ποικίλα σχόλια. Τον χαρακτήρα του Αχιλλέα θα υποδύεται ο Βρετανός ηθοποιός David Gyasi με καταγωγή από την Γκάνα, ο οποίος έπαιξε προηγουμένως στις ταινίες Interstellar, Cloud Atlas και Man in an Orange Shirt. Ο ίδιος ηθοποιός έπαιξε και στην ταινία Troy του 2004, όπου τον Αχιλλέα υποδυόταν ο ξανθός, γαλανομάτης, Μπράντ Πίτ.

Στα ομηρικά γραπτά, πάντως, ο Αχιλλέας παρουσιάζεται να έχει ξανθά μαλλιά.

Ιλιάδα Ραψωδία Α (193-198)

Και αυτά ως διαλογίζονταν στον νου και από την θήκην

το μέγα ξίφος έσερνε, κατέβηκε ουρανόθεν

η Αθηνά, την έστελνεν η Ήρα η λευκοχέρα,

οπού αγαπούσε ολόψυχα παρόμοια και τους δύο.

Του εστήθη οπίσω κι έπιασε τα ολόξανθα μαλλιά του,

σ’ εκείνον μόνον φανερή και αθώρητη στους άλλους.



Απόσπασμα στα αρχαία:

ἧος ὃ ταῦθ᾿ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,

ἕλκετο δ᾿ ἐκ κολεοῖο μέγα ξίφος, ἦλθε δ᾿ Ἀθήνη

οὐρανόθεν· πρὸ γὰρ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη195

ἄμφω ὁμῶς θυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε·

στῆ δ᾿ ὄπιθεν, ξανθῆς δὲ κόμης ἕλε Πηλεΐωνα

οἴῳ φαινομένη· τῶν δ᾿ ἄλλων οὔ τις ὁρᾶτο·

Aρκετοί χρήστες του Netfilx και του BBC 1 απείλησαν με διακοπή των συμβολαίων τους, θεωρώντας την απόφαση αυτή ως πρόκληση που έχει ρατσιστικά κίνητρα, με σκοπό τη διαστρέβλωση της ιστορίας.

Από την άλλη, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είδαν με θετικό μάτι την απόφαση για να υποδυθούν τους Έλληνες ήρωες άνθρωποι αφροαμερικανικής καταγωγής.

Ακολουθούν διάφορα σχετικά tweets που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από κανονικούς χρήστες και trolls.





If you oppose BBC casting David Gyasi to play Achilles because it's not "historically accurate!!!!" and "Achilles wasn't black!!!!" consider the fact that since movies began white actors have plays roles for historical personages who definitely weren't caucasian — Allene Seet (@alleneseet) January 3, 2018

Dear @BBC / @NetflixUK

David Gyasi may be a great actor, but #Achilles was not black. This is "black-washing" the #Greek culture.



You attack Hollywood using white actors to play Asian characters. Yet you are doing the same thing.



We are proud of our culture. #Greece #Hellas pic.twitter.com/kxqrKkAVU1 — Nik the Founder (@journalismuncut) December 24, 2017

O David Gyasi στον ρόλο του Αχχιλέα.Μήπως βλέπουνε πολύ NBA τα παιδιά εκεί στο bbc, λέω εγώ τώρα. — Δημήτρης (@kaushikanada) December 23, 2017

Very exciting new pictures of epic @BBCOne drama #TroyFallOfACity show David Threlfall as King Priam, David Gyasi as Achilles, Johnny Harris as Agamemnon and Jonas Armstrong as Menelaos https://t.co/QePzoHww56 — Katie Marsh (@keedee) December 21, 2017

@BBC Ill be contacting my cable provider today to block your channel. Stop with the pandering. #achilles wasnt black and neither were the Greeks. Virtue signaling history is a disease. #factsoverfeelings #troyfallofacity — doc-holiblaze (@DOC_HOLIBLAZED) December 27, 2017