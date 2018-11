Κυκλοφορούν τα απομνημονεύματα της Άνι Ντιφράνκο

Η Άνι Ντιφράνκο ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσουν νέα απομνημονεύματά της με τίτλο «No Walls and the Recurring Dream».

Το βιβλίο θα περιγράφει την καλλιτεχνική καριέρα της τραγουδίστριας - τραγουδοποιού από την ίδρυση της δισκογραφικής της εταιρείας Righteous Babe Records έως την εξέλιξή της ως ποιήτρια, τη συμμετοχή της στο αντιπολεμικό κίνημα και άλλες πρωτοβουλίες της.

Η Ντιφράνκο κυκλοφόρησε 19 studio άλμπουμ κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας της. Το πιο πρόσφατο, Binary, κυκλοφόρησε το 2017 και περιλαμβάνει συνεργασία με τον Τζάστιν Βέρνον των Bon Iver.

Η τραγουδίστρια της ανεξάρτητης folk-rock στα απομνημονεύματά της μιλά για τη δύναμη της μουσικής, τον φεμινισμό, τον πολιτικό ακτιβισμό, τη φιλανθρωπία, την επιχειρηματικότητα και πολλά περισσότερα. Στις ειλικρινείς, παθιασμένες και συχνά αστείες σελίδες φιλοξενείται η ιστορία του περιπετειώδους και ριζοσπαστικού ταξιδιού μιας γυναίκας στην ηλικία των τριάντα.

Η Άνι Ντιφράνκο κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ της στην ηλικία των 18 και απέρριψε συνειδητά την εμπορική μουσική βιομηχανία και δημιούργησε τη δική της εταιρεία.

Γνώρισε εμπορική επιτυχία στα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν τα άλμπουμ της Little Plastic Castle και Up Up Up Up Up έφθασαν στο Top 30 του Billboard's chart. Έχει διατηρήσει ένα σταθερό πρόγραμμα περιοδειών από τότε. Έχει επίσης στηρίξει την LGBTQ κοινότητα, την ισότητα των φύλων και περιβαλλοντικούς σκοπούς.

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 7 Μαΐου του 2019.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ